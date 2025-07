Galna rekordet: ”Visst var det något enormt”

I en försmak på Old School Hockey med Siverth Andersson som kommer på söndag minns han tillbaka på sitt galna rekord i Norge. Eller vad som sägs om 67 mål och 110 (!) poäng på 33 matcher.

– Om spelare från SHL skulle gå ner och spela i Division 2 idag så tror jag inte många av dom kommer göra 67 mål, säger 66-åringen.

Siverth Andersson berättar om sitt galna rekord. Foto: Ronnie Rönnkvist och Arkiv.

På söndag möter ni Siverth Andersson i serien OLD SCHOOL HOCKEY, men redan idag bjuder vi er på ett utdrag ur artikeln där han berättar om det galna rekordet han satte i norska ligan säsongen 1985/86. Under säsongens 36 matcher gjorde han 67 mål och totalt 110 poäng.



– Det var så här att jag hade precis blivit tillsammans med Tore Jobs kusin. Egentligen hade inte det med saken att göra, skrattar Siverth Andersson och fortsätter:

– När vi kom till Sarpsborg från ”fel håll”, vilket är en industristad, såg det inte så roligt ut. Jag kände väl lite så där då. Tore övertalade mig och sa att jag skulle tycka det var så väldigt roligt. ”Vi gör något roligt av det här”. Så blev det också.



I Sparta fick han dessutom spela med Frölundalegendaren, Anders Broström.

– Bamsebjörnen. Vi umgicks rätt mycket då och har kontakt än idag.



Var det en stor kontrast mot elitserien där du spelade säsongen innan?

– Ja, det var en jätteskillnad. Som natt och dag. Vi fick bara vara två utlänningar. Första säsongen var det som nedre delen av Division 1, alltså det som idag är Hockeyallsvenskan. Bland annat mötte vi Örebro och fick stryk med lite mål.

– Sedan var det oftast bara två femmor som var bra, men hockeyn var ändå uppgång där då.

Fortfarande stor i Sarpsborg

Trivdes du med att bo i Sarpsborg under dina fyra år i Sparta?

– Ja, jättebra. Människorna där är fantastiska och lättsamma. Allt var inte så allvarligt.

– Jag har fortfarande en bra kontakt med klubben. Det var under en period efteråt som det var mindre, men när internet och allt det här kom… På facebook har jag nog minst 500 från Norge som följer mig.

– Gångerna jag åker dit och går på gågatan i Sarpsborg säger folk fortfarande ”Hej Siverth”.



Andra säsongen i Sparta satte Siverth Andersson ett smått fantastiskt rekord som står sig än idag. Under sina 36 matcher svarade han för smått otroliga 67 mål och totalt 110 poäng. Alltså drygt tre poäng per match.

– När jag kom dit fick jag en lite halv taskig start. Jag fick en smäll på tummen som gjorde att jag hade väldigt ont. Mitt under säsongen, på vägen hem, såg jag cirklar runt gatlamporna och tänkte ”vad fan är det här?”

– Jag var upp till sjukan och det visade sig att det var en av mina ögondroppar som jag inte tålde och då hade fått två sår på hornhinnan. När jag låg i sängen hemma och det rann var ur ögat kom Tore Jobs och frågade om jag kunde spela på onsdag.

– ”Nej, jag ser ingenting”.

– ”Jag beställer tid hos optikern.



Till saken hör att han hade glasögon till vardags.

– Jag åkte ner till optikern och provade ut några Coca Cola-bottnar. När jag sedan spelade matchen såg jag inte reklamen på andra sidan sargen när jag stod vid vårt bås.

– Normalt när jag spelade hade jag linser, men dom kunde jag inte stoppa in eftersom jag hade sår på hornhinnan.

Siverth Andersson om sitt galna rekord

Till andra säsongen lyfte Siverth Anderssons spel.

– Jag kände att det här kunde bli roligt. Vi var ett bra gäng och jag hade tränat något enormt innan eftersom jag var så taggad på det här.

– Redan tidigt andra säsongen förstod jag att det här kunde bli något bra. Det var ett lag i ligan som lagen kunde vinna mot med 10–12 mål. När vi spelade mot det laget gjorde jag ändå inte ett enda poäng.

Siverth Andersson, Tore Jobs och Anders Broström.

Givetvis behövde han ha en bra omgivning för att nå upp till makalösa 100 poäng på 36 matcher.

– Då spelade jag mest med Stephen Foyn och Roy Johansen, så det var inga dåliga killar jag hade med mig.

– Stephen var där före mig och gjorde då ganska lite poäng. Han spelade med en liten klubba så jag sa åt honom att förlänga klubban och efter det levererade han många pass till mig.



Hur uppmärksammades det här rekordet i norsk media?

– Dels blev jag utsedd till bästa spelare den säsongen och visst var det något enormt. Det som uppmärksammades först var då jag gjorde mitt 100:e poäng. Det var på 31 eller 32 matcher.

– Man skojade och sa att Örjan Lövdal gjorde poäng även när han satt i utvisningsbåset. Lövdal slutade på 108 poäng. Han gjorde många pass och var en duktig hockeyspelare. Vi är vänner idag i alla fall, säger Siverth Andersson med ett leende och fortsätter:

– När jag kommer dit på jubileet senare i år ska han lägga fem straffar på den målvakten vi hade medan jag ska lägga fem på målvakten Stjernen hade. Det ska bli kul.

”Då förhandlade jag mig till att slippa sommarträningen”

Kom du upp i samma nivå hockeymässigt säsongen efter?

– Nej, då small det. Jag fick en sådan jäkla propp så att jag fick problem med ryggen. Det fick jag lida av och det blev inte detsamma. Jag kan nu också säga att jag inte var lika taggad heller. Vi hade inte riktigt samma lag och det hänger absolut ihop. Det går inte att göra så många mål om man inte har rätt lag runt om sig.

– Stephen gjorde också mycket poäng den säsongen, men det var framför allt pass. Poäng är såklart svårt, men 67 mål… Även fast norsk hockey var som det var och andra målvakter, men om spelare från SHL skulle gå ner och spela i Division 2 idag så tror jag inte många av dom kommer göra 67 mål.

Siverth Andersson i dag.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hade du chansen att vara kvar i Norge ytterligare några säsonger?

– Ja, men sista säsongen hade jag jätteont. Då förhandlade jag mig till att slippa sommarträningen. Dessutom hade vi ett dåligt lag.

– Tore sa att jag inte kunde ligga där uppe och snirkla, vilket jag också kände. Då gick jag tillbaka till min roll och spela mer defensivt eftersom vi var tvungna att vinna matcher, vilket gjorde att det inte blev så mycket poäng den säsongen. Jag tror knappt att vi gick till slutspel det året. Klubben hade ekonomiska problem så vi blev dessutom av med många spelare.

– Sedan fick vi besked att vi skulle ha barn. Samtidigt fick jag frågan om att bli spelande tränare i Sparta, men tackade nej. Dels betalade jag turistskatt så det skulle bli jättedyrt för föreningen att ha kvar mig.

– När jag lämnat Sparta vann man, så dom vann säsongen före jag kom dit och den efter att jag flyttat hem. Ändå sa dom att så bra lag som Sparta hade under mina två första säsonger där hade dom aldrig haft.

