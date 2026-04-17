Björklövens historiska SM-guld

Björklöven spelar nu om att ta sig upp till SHL igen för första gången på över 20 år.

Ronnie Rönnkvist minns nu tillbaka till ”Lövens” storhetstid − och det historiska SM-guldet 1987.

Favorittippade Björklöven går just nu en kamp för att ta sig tillbaka upp till SHL/Elitserien. Senast laget spelade i dåvarande Elitserien var säsongen 2001/2002. Randy Edmonds var tränare och stjärnor i laget var bland andra Aleksandrs Belavskis, Greg Parks, Erik Forssell, Göran Hermansson, Maurice Rozenthal med flera. Alla minns väl också deras målvakt, Marco Rantanen? Jaså inte. Okej, men vi släpper det och laguppställningen där och då.

Klubben har sina rötter så långt tillbaka som 1897. Det var då IFK Umeå bildades. Hockeyn klev in i klubbens verksamhet 1947 och på mitten av 1950-talet sydde dåvarande materialförvaltarna, antagligen entusiastiska mammor, på ett björklöv på tröjorna. IFK Umeå med spelare så som Kjell ”Garrincha” Sundström (Farbror till Patrik och Peter Sundström), John Slettvoll, Eric ”Järvis” Järvholm, Lars ”Dallas” Dahlgren, Bengt ”Lövet” Löfgren, Uffe Lundström, Anders ”Hagge” Hagström, Christer ”Slim” Grahn, Ulf ”Ingo” Ingvarsson med flera höll laget flytande i dåvarande allsvenskan. Alltså dagens SHL.