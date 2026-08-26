Wilma Sjölund i Luleå.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Wilma Sjölund växte upp i Timrås hockeykultur. Men då klubben inte satsade på damhockeyn valde hon att flytta norröver till Luleå Hockey Dam. Där har hon spelat sedan 2019. Hon har kanske inte haft någon stor offensiv roll under åren, men förra säsongen kom genombrottet. 18 mål och totalt 28 poäng på 36 matcher visade att det finns en stor potential.

– För det första hade Timrå inget hockeygymnasium. Efter att ha varit och kikat på flera olika gymnasier kände jag att Luleå skulle passa mig perfekt, berättar Wilma Sjölund när hockeysverige.se frågar henne om varför hon valde just Luleå.

– Jag skulle då också få vara kvar uppe i norr samtidigt som det kändes som att Luleå skulle vara en bra klubb att komma till.

Givetvis blev det en stor omställning för den då 16-åriga Wilma Sjölund.

– Det var en stor omställning. Jag bodde själv, vilket jag fortfarande gör, skulle diska, städa, klara skolan och flytta 50 mil, så det var mycket nytt.

Har redan vunnit fyra SM-guld

Är tanken att du om kanske 10–15 år ska avsluta din hockeyresa med en säsong i Timrå?

– Ja, förhoppningen är att jag ska göra det. Det är min moderklubb och jag älskar Timrå, så det hade varit en dröm att få spela i Timrås damlag.

Wilma Sjölund har tatuerat in Timrås emblem på armen.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Så här långt har Wilma Sjölund varit med om att spela hem fyra SM-guld åt Luleå.

– Det första guldet var speciellt, men det jag värdesätter högst var när vi vann mot Brynäs i den femte och avgörande matchen. Fullsatt på bortaplan och det var egentligen ingen som trodde att vi skulle vinna.

– Brynäs kom etta i tabellen, 20 poäng före oss som kom trea, så på förhand var vi inte tippade att vinna den finalen. Men vi gjorde det ändå.

Hur har du förändrats som hockeyspelare under åren i Luleå?

– Jag tycker att jag egentligen har utvecklat allting, men speciellt mitt mod att våga hålla i pucken. Att vara mer offensiv. Jag har haft en lite mer defensiv roll under många år, och där har jag alltid varit trygg, även när jag var liten.

– Nu har jag fått ut mer av det offensiva, har ett attackpsyke och vill avgöra matcher.

Wilma Sjölund slog igenom i Luleå

Det blev alltså 28 poäng för 23-åringen förra säsongen. Innan dess var säsongen 2021/22 hennes bästa, då hon gjorde tolv poäng.

– Det var mycket som hände förra säsongen och det small till där. Jag fick en större offensiv roll.

– Jag fick spela med Petra (Nieminen) och (Akane) Shiga, som båda är världsstjärnor. Vi klickade otroligt bra direkt när vi började spela med varandra, och sedan flöt det egentligen bara på. Ju fler poäng jag gjorde, desto större blev självförtroendet.

– Det kändes hela tiden när jag kom in på isen att jag skulle göra mål. Jag hoppas ta med mig den känslan in i den här säsongen.

Wilma Sjölund har vunnit fyra SM-guld med Luleå.

Foto: Bildbyrån.

Nu har både Nieminen och Shiga lämnat Luleå för spel i PWHL.

– Nu har båda försvunnit så jag kommer att få nya medspelare. Jag får då ta ännu större kliv och själv försöka leda en kedja.

Har Melinda Olsson redan gett dig nya lekkamrater i din kedja?

– Nej, vi har blandat och gett lite. Det har varit väldigt olika. Vi har spelat två matcher nu och blandat om i kedjorna i båda matcherna. Jag tar den roll jag får, så får vi se vad den blir.

Luleå missade finalen

Ni missade finalspel förra säsongen, vad upplevde du att skillnaden låg i jämfört med tidigare säsonger?

– Vi hittade kanske inte den där slutspelsformen som vi ville ha och var absolut inte bäst när det gällde i slutet.

– Man ska inte skylla på skador, men vi hade otroligt många och gick hårt på folk, så jag tror inte att vi riktigt hade orken i slutet.

– Sedan måste jag även ge Brynäs kredd, för de var otroligt bra. Vi hade inte en chans i semin mot dem.

Jenni Hiirikoski och Sara Grahn är Luleås stora kulturbärare.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur har du upplevt Melinda Olssons ledarskap jämfört med tidigare coachers?

– Alla har varit väldigt olika. Vi har haft Micke (Forsberg) och Oskar (Häggström). Efter det Jens (Själin), som är väldigt duktig på små detaljer.

– Jag tycker att ”Brallan” och Rosa (Lindstedt) är väldigt duktiga på att ta hand om personerna. De är bra ledare både på isen och i båset. Det har passat mig jättebra och varit väldigt skönt.

Dessutom har Luleå två ”tanter” i laget: Jenni Hiirikoski, 39 år, och Sara Grahn, 37 år.

– De betyder allt och har varit i Luleå jättelänge. Hiirikoski är dessutom vår kapten. Hon sätter tonen på isen, på fysen och utanför. Hon är Luleå Hockey.

"Hoppas på att bli uttagen till VM"

Vilka förväntningar har du på kommande säsong?

– Förväntningarna på oss själva är att vi ska vinna. Vi har haft lite möten under augusti och först och främst satt upp delmål. Hur vi vill genomföra de första matcherna innan VM. Sedan tar vi varje delmål allteftersom de kommer. Vi vill stå där som vinnare i slutet.

– För mig personligen handlar det om att förhoppningsvis göra ännu fler poäng och göra en bättre säsong än senast. Annars har jag inga specifika mål, som att jag ska göra så här många mål eller assist.

– Jag vill bara göra allt för laget varje dag. Jobba hårt och sedan se vart det tar mig.

Wilma Sjölund har spelat i U18-landslaget för Sverige men väntar på första A-landskampen.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Landslagsspel?

– Vi får se hur det blir där. Jag får göra en bra start på säsongen, så får jag hoppas på att bli uttagen till VM, avslutar Wilma Sjölund.