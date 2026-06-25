Sköt ner Leksand i andraligan - nu ska hon ta upp dem i SDHL

Wilma Johansson siktar på att spela upp ett till lag i SDHL.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

ULLVI/LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter nio säsonger i Leksand valde Wilma Johansson att lämna klubben för spel i Falun. En säsong senare valde hon spel i Färjestad. Där var hon med om att avgöra den historiskt långa matchen (åtta perioder) och avgjorde matchen med ett mål som degraderade Leksand till NDHL. Nu är 28-åringen tillbaka i Leksand för att spela upp laget till SDHL igen.

– Mitt mål var då att ta upp Färjestad. Sedan var det jättetråkigt att det var just Leksand vi mötte, säger Wilma Johansson då hockeysverige.se träffar henne för en intervju i Ullvi fem kilometer utanför centrala Leksand.

– Jag tycker att det var tre jämna matcher så det hade kunnat sluta hur som helst. Att sista matchen gick till åtta perioder var lite väl länge. Leksand hade kunnat avgöra mycket tidigare, men det var jätteroligt att vi lyckades ta klivet upp med Färjestad.

Hur minns du idag avgörande målet?

– Det var lite flyt. Jag plockade ner en puck på volley. Sedan hade Emma (Polusny) i kassen en spelare framför sig så hon såg ingenting. Kanske är det så att det lönar sig att vara på skottrampen, säger matchvinnaren med ett skratt och fortsätter:

– Att det just var Leksand tror jag mer kom efteråt. Just att det var den klubben jag spelat längst med som jag sköt ut.

Vad var det speciella med det här Färjestadslaget som gjorde att ni kunde ta steget upp?

– Jag tycket att vi fick ihop gruppen bra. Alla strävade efter samma mål. Det var många som visste vad som gällde för att vinna sista matcherna eftersom det var tredje året i rad man kvalat.

– Sedan betydde ”Frallan” (Johan Fransson) mycket. Jag tycker om honom som tränare. Han var skitgrym. Det drivet han hade under hela säsongen… Hela föreningen jobbade mot samma mål.

Johan Fransson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Förklarar beslutet: "Motivationen fanns inte där"

Wilma Johansson debuterade för Leksand säsongen 2014/15, men lämnade för spel i Falun under säsongen 2022/23.

– Det är här jag fått det vuxna livet. Jag flyttade hit då jag började på gymnasiet och bodde här även då jag spelade en säsong i Falun. Idag känns det mer som att jag bott mer här än hemma i Småland, så Leksand kommer nog för alltid bli ett hem. I alla fall Dalarna. Så är känslan just, men sedan vet man aldrig vad som händer.

Under sina nio säsonger i SDHL med Leksand svarade hon för 63 mål och totalt 146 poäng på 278 matcher.

– Hockeymässigt var det upp och ner. Vi bytte tränare sju av nio säsonger. Då blev det att man fick en nystart inför varje säsong. Även om det var upp och ner var det mer positivt än negativt.

Wilma Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Varför lämnade du för Falun?

– Motivationen fanns inte där. Tiden som krävs för att spela på den nivån fanns inte längre.

– Det blev för mycket med jobb och samtidigt spela hockey till hundra procent, så det blev att jag tröttnade på det.

Det var några turbulenta säsonger i Leksand i samband med att du lämnade, Amanda Johansson fick gå och så vidare, hur påverkades laget av allt som var runtomkring laget?

– Jag är inte den spelare som lägger energi på sådant. Sedan hade alla vi en olika bild av Jordan (Colliton). Jag tror också att det var just den säsongen det blev turbulent i laget.

– I alla fall hade jag en positiv bild av henne. Hon ställde krav och det önskar jag hade kommit in tidigare i föreningen.

Var spelande tränare

Senaste säsongen spelade Wilma Johansson i NDHL för Söderhamn efter att ha lämnat Karlstad och Färjestad.

– Den säsongen var lärorik eftersom jag även var tränare. Jag spelade tio matcher, men jag vill gärna göra om det som ledare fast då bara för ett lag. I Söderhamn hade jag även U15 pojkar.

– Jag behövde en ledarroll för att minska ner tiden på hallen, men det blev det tredubbla, om inte mer. Plus att jag jobbade heltid.

– Kul var det och någonting jag vill göra om, men nu lägger jag ledarrollen åt sidan och lägger tiden på att vara spelare i stället.

Wilma Johansson i en match mot Brynäs. Foto: Bildbyrån.

Däremot kan hon tänka sig en ledarroll igen i framtiden.

– Ja, som det känns just nu i alla fall. Sedan kan det ju ändra sig.

Ledare inom hockey generellt, damhockey eller herrhockey?

– Damhockey.

Därför återvänder hon till Leksand

Nu återvänder alltså Wilma Johansson till Leksand som nu alltså spelar i NDHL.

– NDHL har en gång om året en All Star-match. Nu var det i Borlänge. Då var både ”GT” (Göran Tärnlund) och Linn (Peterson) på plats där.

– Vi satt och diskuterade lite inför kommande säsong om jag skulle spela igen eller inte. Då sa jag till dom att jag faktiskt inte var så svårflirtad. ”Hör av er om ett par veckor. Då kanske vi kan lösa någonting”.

– Det var på den vägen. Turligt nog fick jag dessutom en tjänst på mitt gamla jobb på Tomoku Hus i Insjön. Det var ett jobb jag trivdes med tidigare, så allt kändes ännu bättre då jag dessutom fick tillbaka det jobbet och sedan får spela för Leksand igen.

Och socialt att flytta tillbaka till Leksand?

– Jag har faktiskt en del vänner kvar här, vilket också känns skönt och roligt. Sedan är det så att inom hockeyvärlden får man alltid nya kompisar.

Ska spela upp Leksand - men skippar landslaget

Vilka förväntningar har du på comebacken?

– Mitt mål är att spela upp Leksand i högsta ligan. Sedan vet jag inte föreningens bild ännu.

– Dessutom vill jag hitta tillbaka till glädjen för den sport jag en gång älskade, men också kunna bidra med så mycket som möjligt till laget.

Du är före detta landslagsspelare, vilka är personliga ambitionerna, comeback även i Damkronorna?

– Nej, det är ingenting jag vill just nu eller kommer vilja längre fram heller. Landslaget tar för mycket tid, så det är ingenting för mig i alla fall.

Wilma Johansson - tillbaka i Leksandsdressen. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Så förbundskaptenen, Erika Holst, kan slänga bort ditt telefonnummer?

– Ja, det kan hon, skrattar Wilma Johansson.

Vad vill du tillföra Leksand?

– Man vill alltid vara en ledande spelare, absolut. Sedan hoppas jag kunna använda min rutin. Som jag fattat det har vi en ganska ung trupp där jag då blir en av äldre spelarna i laget. Då blir det för mig att visa vad som krävs för att spela på den här nivån.

– Nu tycker jag att NDHL växter för varje säsong så det är ingen dålig liga jag hoppar in i.

Behövs verkligen Leksand i SDHL?

– Om Leksand behövs?! Ja, det tycker jag absolut. Vi hör hemma där. Samma sak med herrlaget i SHL, avslutar Wilma Johansson.