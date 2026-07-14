Giorgio Estephan fortsätter sin karriär på Gotland.

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Visby/Roma fortsätter att bygga sitt lag inför jungfrusäsongen i Hockeyallsvenskan. Nu har de gjort klart med en tilltänkt spetsspelare - från konkurrenten Kalmar.

Det handlar om Giorgio Estephan som skrev på för smålänningarna precis innan årskiftet. Centern hann med 18 matcher i grundserien där det blev fem poäng. I slutspelet klev han sedan fram med tre poäng på sju matcher.

Nu hoppas 29-åringen ta ännu större kliv ute på Gotland.

– Giorgio är en skicklig och erfaren center som visade sin kvalitet under avslutningen av den förra säsongen. I slutspelet klev han fram när matcherna betydde som mest och blev en tongivande spelare för Kalmar. Vi får in en poängstark center med hög offensiv kapacitet och en spelare som vi förväntar oss ska vara med och leda vårt lag, säger sportchef André Lundholm i ett pressmeddelande.

Giorgio Estephan har tidigare spelat i Tjeckien, Finland och Slovakien i Europa. Nu är han klar för sin andra svenska klubb och kommer den här gången att vara med i ligan från säsongsinledningen.