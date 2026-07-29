MJÖRNBERG: Rätt beslut, men med trist baksida

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När Falu IF (som nu dessutom fått avslag på sin överklagan av beslutet) nekades elitlicens ställdes en skarp fråga om att överta platsen i Hockeyettan till KB65. Efter moget övervägande kom under tisdagskvällen ett tydligt svar från föreningen.

KB65 tackar nej till platsen i Hockeyettan.

Ett trist beslut så klart, men samtidigt ett oerhört moget och klokt sådant. Föreningen som kvalificerade sig för ettan redan ifjol, men då nekades licens, har ju nämligen lagt en plan. Man ska förbereda sig för att ta klivet till Hockeyettan både sportsligt och organisatoriskt och vara redo när man kliver in i ligan.

Att slajda in på ett bananskal i månadsskiftet juli/augusti utan förutsättningarna att göra sig själva rättvisa hade varit den direkta motsatsen. KB65 sitter förvisso redan med en division 2-trupp som mycket väl hade kunnat hävda sig i bottenskiktet av den norra serien, men de extra kostnader och krav som man hade blivit tvungna att hantera hade varit en helt annan femma.

Med tanke på den svaga konkurrensen och det starka laget ser förutsättningarna att ta klivet upp på sportslig väg kommande säsong riktigt goda ut. Det är klart att det måste ha varit lockande för KB65 att ta genvägen till Hockeyettan och tacka ja till den vakanta platsen, men sannolikheten att det skulle skapa problem längre fram är ganska stor. Nu tar man saker och ting i rätt takt istället.

Jag tycker att styrelsen i KB65 har fattat helt rätt beslut även om det så klart innebär en väldigt trist baksida för Hockeyettan som liga.

För vad händer nu?

Rent krasst skulle förbundet så klart kunna plocka fram sin ranking över lagen från vårens kvalserier och börja bjuda ut platsen till treorna.

Men bortsett från det skeva i att treor från en kvalserie på fyra över huvud taget ska få möjligheten att ta klivet upp, vem skulle stå redo att tacka ja i det här läget? Tvåorna Kils AIK, Nacka och KB65 har alltså tackat nej. Näst på tur står Hammarby, Bäcken och Kumla.

I Hammarby råder det totalt kaos med vitt spridda viljor och en splittrad styrelse, Bäcken skulle vid ett ja tack placeras i söderserien med ett kaos av lag som ska flyttas mellan serier som följd och så vidare...

Frågar ni mig är den enda rimliga lösningen att stänga boken och acceptera att det inte finns 40 lag som är redo att spela i Hockeyettan 26/27. Det skulle innebära att norrserien i så fall skulle spelas på 19 lag med haltande tabell, buckligt spelschema och ännu fler administrativa bryderier. Men det är den enda rimliga lösningen.

Man kan inte förvänta sig att en klubb förberedd för division 2 ska tacka ja när kalendern hunnit slå över till augusti.

Man kanske rent av inte ska förvänta sig att det framåt kommer att finnas 40 lag som klarar av att spela i Hockeyettan. Det är den krassa sanningen efter sommarens fars.

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Under onsdagen släppte jag och maestro Skoglund ett nytt avsnitt i vår Patreon-poddserie ”Lagbygget 26/27 ” med fokus på nybygget i Mörrum.

Vi funderar över en uppskruvad målbild, jakten på att bli ett lag, spännande spelare i truppen, stommen, det omtvistade tränarvalet, en identitetsförändring, att bli Karlskrona B, om supporterspelaren måste vara en transatlant, målvaktssituationen, spelare de skulle kunna värva, hur rimlig målsättningen är och en hel del annat.

Sportchefen Mathias Lönqvist gästar och berättar om viljan att höja nivån, att bygga organisation, rekryteringen av en rutinerad tränare, att locka tillbaka publiken till Jössarinken, Karlskrona-värvningarna, öppningen för fler än en nordamerikan, viljan att vara hemvävda och mycket mer.

Ni hittar avsnittet här .