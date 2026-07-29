Efter tiden i Nybro flyttar Emil Forslund till Polen.

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2024 skrev Emil Forslund på för Nybro Vikings och blev direkt lagkapten för klubben. Han hade sajnat ett tvåårsavtal med Nybro och var en nyckelspelare under första säsongen men under andra säsongen gick det tyngre. Forslund förlorade först “C:et”, men blev kvar som assisterande kapten, inför fjolårets säsong. Han inledde också som en bärande spelare men fick sedan mindre och mindre istid ju längre säsongen led.

Emil Forslund lämnar Nybro – för topplag i Polen

I våras stod det sedan klart Emil Forslund lämnade Nybro sedan han inte blivit erbjuden ett nytt kontrakt. 32-åringen har därefter varit klubblös under stora delar av lågsäsongen. Nu har forwarden dock hittat en lösning inför den kommande säsongen.

Forslund flyttar nämligen utomlands för första gången, förutom fyra matcher på lån hos finska SaiPa 2019/20. Nästa säsong väntar spel i Polen då Emil Forslund är klar för topplaget GKS Katowice. Klubben har spelat final fem år i rad där de först blev mästare 2022 och 2023 men sedan har förlorat tre raka finaler mot först Unia Oświęcim och sedan mot GKS Tychy två år i rad.

I GKS Katowice återförenas Forslund med en gammal lagkamrat från Tingsryd , Jacob Lundegård. Duon spelade tillsammans i TAIF säsongen 2023/24. I laget återfinns även ytterligare en svensk i form av backen Pontus Englund.

Vann SM-guld med Växjö

Emil Forslund har Tidaholms HF som moderklubb men kom sedan fram via Skövde IK. Han spelade även juniorhockey i Leksand under en säsong innan han flyttade till Tingsryd 2014. Forslund var då med och förde upp TAIF till HockeyAllsvenskan 2016 och växte sedan ut till en stark allsvensk spelare under tre säsonger.

Det ledde till att han fick chansen i SHL och skrev på för Brynäs 2019. Han spelade två säsonger i Brynäs, och lånades även ut till Färjestad , innan han skrev på för SHL-konkurrenten Växjö 2020. Där var Forslund med och vann SM-guld 2021 och spelade två säsonger i Lakers innan han lämnade för spel i HockeyAllsvenskan igen. Där har han de senaste säsongerna spelat för Östersund , Tingsryd samt Nybro och varit lagkapten i de två sistnämnda klubbarna. Han har även gjort inhopp i SHL för både Malmö och HV71 de senaste åren.

Totalt under sin hockeykarriär har Emil Forslund spelat 206 SHL-matcher samt 340 matcher i HockeyAllsvenskan. Nu väntar alltså spel utomlands för 32-åringen.