Oscar Lundin gjorde åtta matcher för Djurgården i Hockeyallsvenskan.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Förra säsongen stod Oscar Lundin för en stark säsong med Mariestad BoIS i Hockeyettan. Backen levererade 30 poäng på 36 matcher i grundserien och gjorde sin bästa säsong i karriären. Nu belönas han med ett allsvenskt kontrakt. Nästa säsong kommer 24-åringen att få chansen i Västerås IK.

Under måndagen, med bara fyra dagar kvar till premiären, väljer nämligen klubben att skriva kontrakt med honom.

– Vi får in en väldigt ambitiös och hårt arbetande back som är i en bra ålder för att ta nästa steg. Oscar spelar med hög intensitet, har god skridskoåkning samt ett bra förstapass. Vi ser fram emot att se honom i den gulsvarta tröjan, säger assisterande sportchef Stefan Holmgren.

Det här blir andra gången i karriären som Oscar Lundin får chansen i Hockeyallsvenskan. Säsongen 23/24 spelade backen åtta matcher för Djurgårdens IF Hockey på ett tryout-kontrakt. Nu får han ånyo chansen i ligan - men den här gången på ett säsongslångt avtal.