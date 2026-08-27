Var nära att sluta – nu med i landslaget igen

Josefine Holmgren var nära att lägga av. Nu är hon tillbaka i Damkronorna.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter två säsonger i Schweiz var det länge osäkert var Josefine Holmgren skulle spela säsongen 2025/26. Ens om hon skulle spela. Men en bit in i förra säsongen lyckades Peter Elander få henne att komma till SDE Hockey. Efter en säsong i SDHL är hon dessutom tillbaka i Damkronorna.

– Innan Schweiz stod jag i ett vägskäl om jag skulle sluta eller inte. Motivationen var inte på topp. Jag hade då spelat 17–18 år i SDHL så det var helt enkelt ett skifte för motivationen, berättar Josefine Holmgren för hockeysverige.se och fortsätter:

– Då fick jag chansen i Schweiz och tackade ja. Jag tror vi hade ett samtal då (med hockeysverige.se ) och jag var väldigt emotionell. Det kändes ganska långt in i hjärtat att då säga nej till Djurgården och SDHL överlag, men jag ångrar inte en sekund att jag åkte.

Hur upplevde du nivån på ligan i Schweiz?

– Det är en skillnad. Så är det absolut. Här i SDHL har vi en jämn liga, alla lag kamperar och även individnivån i lagen är mycket jämnare här.

– Ser man till lagen där borta är de på en resa just nu för att göra det som SDHL har gjort under åren. Det blir att man åker och spelar matcher där man kan vinna med många puckar.

– Vissa toppspelare är av internationell klass. Sedan kanske ”fjärdelinorna” inte riktigt håller måttet för att det ska bli ett riktigt jämnt lag. Du möter väldigt bra spelare som har mycket speltid, men det är en jämnare liga här i Sverige.

Josefine Holmgren i Ambri-tröjan under sin tid i Schweiz. Foto: Bildbyrån.

Foto: FRESHFOCUS

Kunde leva på hockeyn i Schweiz

Josefine Holmgren tycker också tiden i Ambri-Piotta och Zürich utvecklat henne.

– Ja, jag tycker att det framför allt utvecklat mig som person, men ska jag säga något specifikt som hockeyspelare så är det spelet med pucken.

– Nu är jag en simpel spelare och ska inte göra jättedribblingarna eller vad det kan vara. Jag gillar en snabb hockey. Att pucken ska gå och man får röra sig. Där borta fick jag utveckla mitt spel med pucken. Enligt ”stats” har jag även hittat mål och pass, vilket varit kul, men det gör jag inte här hemma i SDHL eftersom det är ett annat typ av spel här.

– Tiden i Schweiz har skjutsat på mitt självförtroende, utvecklat mitt spel med pucken och vid sidan av har jag kunnat koppla bort det och bara vara hockeyspelare.

Går det att leva gott på lönen som damhockeyspelare i Schweiz?

– Som utländsk, ja utifrån den levnadsstandard man själv sätter. En vanlig svenssonlön.

– Sedan är det dyrare där så man måste ha lite perspektiv. Det är absolut inte att man glider omkring som herrarna. Du har dina utgifter du lär betala varje månad.

Hur ser du på att ekonomiska bitarna i SDHL/Riksserien utvecklats sedan du kom in i ligan?

– Jag som varit med sedan 2007 i ligan, alltså det är 20-årsjubileum för mig på en elit- och svensk toppsnivå, ska jag se tillbaka på den tiden till nu så är det hästlängder emellan.

– Det är en helt annan satsning och tryck bakifrån. Man känner sig också mer professionell. I dag tränar man på andra tider eftersom det är möjligt att ta ledigt från jobb eller studier. Vissa spelare har möjligheten att inte jobba alls. Skillnaden är markant mellan då och nu.

Tjatet lyckades: "Ångrar det absolut inte"

Josefine Holmgren spelade tidigare för Brynäs och Djurgården, men när hon återvände till Sverige valde hon spel med SDE.

– Jag hade diskussioner med flera lag om jag skulle komma hem. När jag varit i Schweiz kände jag att jag hade gjort min tid där för nu. Jag var också osäker på hur min motivation var för att komma hem.

– Jag hade motivationen för att vara där borta, göra något äventyr och känna att hockey var kul igen. Samtidigt visste jag att det krävdes mycket av mig själv för att spela i SDHL.

– Efter mycket tjat från Peter (Elander) och Helene (Åström) sajnade jag två, tre veckor in i föregående säsong. Jag ångrar det absolut inte, har haft svinkul och känner att motivationen sprutat i topp.

– Absolut att det varit ”ups and downs”, men jag ångrar absolut inte att jag hakade på ytterligare en säsong.

Vad har det betytt för just din motivation att få Peter Elander som tränare?

– Jag har aldrig innan haft Peter som tränare. Däremot har jag hört gott om honom som tränare. Innan jag sajnade med SDE fick jag höra att de bara åker skridskor. ”Det kan man inte bara göra?”

– När jag väl fått hans hockeyperspektiv och filosofi på papper är det en väldigt rolig hockey som jag känner att jag själv som spelare kan få ut mycket av. Det är också något jag kan ta med mig till mitt lag.

Peter Elander.

Höga förväntningar på SDE efter succésäsongen

SDE spelar sina hemmamatcher i slitna och trånga Enebybergs Ishall.

– En riktig profilarena, skrattar Josefine Holmgren och fortsätter:

– Man kan inte säga att det är en arena utan det är en ishall. Klart att det finns hjärta i den för SDE som klubb, men ska det vara SDHL och vi vill kämpa in lite mer publik så får inte så många plats där inne. Vi får se i framtiden vad som sker, men vi trivs där borta.

Vilka förväntningar har du och SDE inför kommande säsong?

– Jag har faktiskt ganska höga förväntningar. SDE har ändå kämpat sig upp som klubb från att vara ett av skvalpande kvallagen till att senaste säsongerna varit en slutspelskandidat. Vi gick längre än någonsin förra säsongen, men fick stryk av Frölunda i semifinalen. Det känns som SDE är på en jäkligt god väg framåt.

– Inför den här säsongen har jag höga förväntningar både på mig själv, mina lagkompisar och tränarstaben. Att vi ska bygga vidare på det här till att ta oss hela vägen, såklart.

– Det är lång väg dit och bra lag i vägen, men jag tror, med det material vi har, att vi kan göra något riktigt bra av det.

Josefine Holmgren har höga förväntningar på SDE den kommande säsongen. Foto: Bildbyrån.

Foto: BILDBYRÃ N

Comeback i Damkronorna

Dessutom har Josefine Holmgren inlett säsongen med att göra comeback i Damkronorna.

– Det var väldigt, väldigt kul.

Siktar du på VM-spel i november?

– Jag hade en riktigt bra dialog med Erika (Holst) inför campen som var i juni då hon ville ha med mig. Då hade jag över huvud taget inte haft en tanke på landslaget utan jag hade fullt fokus på SDE och hemmaplan.

– Jag sa ja till campen och tyckte när jag var där från ”I'm back” till att det var kul. Jag är för gammal för att spela bara för att göra saker. Jag vill tycka att det ska ge någonting och jag tyckte att det var jättekul att vara i väg. Också superkul att få beskedet att vara med på säsongens första matcher.

– Klart det gett mig blodad tand. Mycket jobb som kommer ligga bakom om jag ska kampera om en plats där också. VM är ändå ett av målen skulle jag säga, men nu är fullt fokus på att göra ett bra jobb på hemmaplan.