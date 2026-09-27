Anton Frondell slog till i natt.

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Chicago Blackhawks har under försäsongen fått klara sig utan storstjärnan Connor Bedard. Då har ögonen istället varit på Anton Frondell. Svensken har däremot inte levt upp till förväntningarna de första två matcherna. Som center har offensiven blivit lidande och målen uteblivit.

I natt slog 19-åringen däremot till för första gången den här säsongen.

Mot St Louis Blues pangade han in ett direktskott från slottet efter bara sex minuter. Målet innebar 1-0 i matchen och var startskottet för ett ryck. Hawks gick ifrån till 3-0 innan Jonatan Berggren reducerade för Blues. Matchen slutade sedan 3-2 till Chicago.

Efter matchen var huvudtränaren Jeff Blashill också nöjd med det svenska storlöftets insats.

– Han är en ung kille som vill bli riktigt bra. Det är någonting positivt. Det betyder att han i slutändan kommer att nå sin maxpotential... Men han vill bara vara perfekt. Ibland måste man bara släppa loss lite. Jag tyckte att han gjorde det bättre i ikväll, säger tränaren till Chicago Sun-Times.

Anton Frondell gjorde första för säsongen

Förra säsongen gjorde Anton Frondell 20 mål i SHL med Djurgården. Han avslutade sedan säsongen i NHL och stod då för nio poäng på tolv matcher. Till den här säsongen är förväntningarna nu höga när han är på väg in i sin första hela säsong i ligan.

Under försäsongen har talangen blandat och gett, men i natt kom åtminstone den första fullträffen.

– Jag hade enormt stor tro på honom även under de första två matcherna, när han förmodligen inte spelade sin bästa hockey. Jag visste att det fanns mycket mer att hämta, och det visade han ikväll. Han är ett lokomotiv som kan skapa spel. Det är en riktigt bra kombination, säger Blashill.