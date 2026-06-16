Uppgifter: KHL-svensken nära ny klubb

Robin Press uppges vara nära en ny klubb efter tiden i Ryssland.

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Robin Press lämnade Sverige 2019 efter en säsong i Färjestad . Han flyttade först till finska Lukko och där gjorde Press stor succé. Efter säsongen 2020/21, där Robin Press vann pris som hela ligans bästa spelare, flyttade backen till Ryssland och skrev på för Severstal Tjerepovets.

Press valde sedan, kontroversiellt nog, att stanna kvar i KHL samtidigt som de flesta andra svenskar och övriga européer flyttade ligan efter att Ryssland inlett sitt anfallskrig mot Ukraina.

Sedan dess har Robin Press blivit kvar i Ryssland och spelat två säsonger i Severstal Tjerepovets samt tre säsonger för Metallurg Magnitogorsk. Där har Press levererat på en hög nivå med runt 40 poäng de senaste fyra säsongerna. Han var assisterande kapten för Metallurg Magnitogorsk när klubben blev Gagarin Cup-mästare 2024.

Robin Press uppges få Thomas Berglund som tränare i Köln

Efter tre år i Magnitogorsk och totalt fem år i Ryssland ser 31-åringen dock ut att flytta vidare.

Enligt Eishockey NEWS ska Robin Press nämligen vara på väg till Tyskland för spel i Kölner Haie. Där skulle han i sådana fall få jobba under Thomas "Bulan" Berglund och enligt uppgifterna ska tränaren ha varit med och övertalat Press att välja spel i Köln.

Klubben ska då se Robin Press som en möjlig ersättare till toppbacken Oliwer Kaski som lämnade Köln för spel i SHL med Malmö Redhawks nästa säsong. Det återstår att se om det blir någon flytt till Tyskland för Press.

Robin Press har gjort 182 poäng på 301 matcher i KHL de senaste fem åren. Hemma i Sverige har Press spelat 102 SHL-matcher för Färjestad och Djurgården samt gjort 152 matcher i HockeyAllsvenskan för Södertälje och Almtuna .