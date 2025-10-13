Uppgifter: Han ersätter Hallam i Tre Kronor

Sam Hallam lämnar Tre Kronor efter säsongen för att bli huvudtränare i Genève-Servette.

Svenska Ishockeyförbundet uppges redan nu ha en ersättare klar.

Enligt Aftonbladet kommer Rikard Grönborg att återvända som förbundskapten i Tre Kronor.

Rikard Grönborg. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Under måndagsförmiddagen lät Svenska Ishockeyförbundet meddela att Sam Hallam kommer att lämna Tre Kronor efter säsongen. Kort därpå meddelade schweiziska Genève-Servette att Hallam skrivit på ett treårskontrakt med klubben med start nästa säsong.



Redan nu uppges Svenska Ishockeyförbundet ha gjort klart med en ersättare till Hallam.



Enligt Aftonbladet blir det nämligen en känd bekantskap i form av Rikard Grönborg.

Vunnit dubbla VM-guld med Tre Kronor

Grönborg arbetade som förbundskapten i Tre Kronor mellan 2016 och 2019, där han vann dubbla VM-guld 2017 och 2018. Han har även vunnit ett VM-guld som assisterande förbundskapten 2013.



Efter att Grönborg lämnade jobbet som förbundskapten 2019 tog han över schweiziska ZSC Lions, där han under sin första säsong vann grundserien innan säsongen stängdes ned på grund av pandemin. Säsongen därpå blev det semifinaluttåg, innan han säsongen 2021/22 förde ZSC till final där det i slutändan blev förlust mot Zug. I december 2022 fick Grönborg sparken från den schweiziska storklubben och tog i stället över finska topplaget Tappara inför säsnogen 2023/24.

Har kopplats samman med Luleå-jobbet

Under första året i Finland vann Grönborg mästerskapet med Tappara, samtidigt som han själv utsågs till Liigas bästa tränare. Fjolårssäsongen blev desto tyngre för Tappara och Grönborg, som slutade på en niondeplats i grundserien och åkte ut i kvartsfinal i fyra raka matcher mot ärkerivalen Ilves.



Grönborgs kontrakt med Tappara löper ut efter den här säsongen och 57-åringen har tidigare kopplats samman som ersättare till Thomas ”Bulan” Berglund i Luleå.