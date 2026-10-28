Uppgifter: Nobbar Tre Kronor

Magnus Hellberg nobbar Tre Kronor. Foto: Bildbyrån.

Magnus Hellberg har varit Djurgårdens i särklass viktigaste spelare sedan återkomsten till SHL. Burväktaren var också förstavalet i Sam Hallams VM-trupp i våras.

Till kommande turnering i Finland har Magnus Hellberg dock valt att tacka nej till spel, enligt Sportbladet. Den tunga arbetsbelastingen, som dessutom väntas bli ännu tyngre framåt jul, har gjort att Hellberg valt att avstå höstens turnering.

Arvid Holm ersätter Hellberg

Tidigare idag presenterade förbundet Melker Thelin som en av de sex första spelarna att offentligöras till kommande trupp. Melker Thelin kommer istället för Magnus Hellberg att få Rögles Arvid Holm som kollega under turneringen, enligt samma uppgifter.

Rikard Grönborgs trupp väntas domineras av spelare från Färjestad, Skellefteå och Rögle.

Arvid Holm ersätter Hellberg.