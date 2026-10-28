Nyheter

Uppgifter: Nobbar Tre Kronor

Publicerad 28 oktober 2026 10:37
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
Följ HockeySverige påGoogle news

Magnus Hellberg tackar nej till spel i Tre Kronor i Nocco Hockey Games. Höstens tunga belastning i SHL ska vara anledningen, enligt Sportbladet.

Magnus Hellberg hjälpte Djurgården till en seger. Foto: Bildbyrån.
Magnus Hellberg nobbar Tre Kronor. Foto: Bildbyrån.

Magnus Hellberg har varit Djurgårdens i särklass viktigaste spelare sedan återkomsten till SHL. Burväktaren var också förstavalet i Sam Hallams VM-trupp i våras.

Till kommande turnering i Finland har Magnus Hellberg dock valt att tacka nej till spel, enligt Sportbladet. Den tunga arbetsbelastingen, som dessutom väntas bli ännu tyngre framåt jul, har gjort att Hellberg valt att avstå höstens turnering. 

Arvid Holm ersätter Hellberg

Tidigare idag presenterade förbundet Melker Thelin som en av de sex första spelarna att offentligöras till kommande trupp. Melker Thelin kommer istället för Magnus Hellberg att få Rögles Arvid Holm som kollega under turneringen, enligt samma uppgifter.

Rikard Grönborgs trupp väntas domineras av spelare från Färjestad, Skellefteå och Rögle. 

Arvid Holm har intresse från NHL innan deadline.
Arvid Holm ersätter Hellberg.

Source: Magnus Hellberg @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Tre KronorMagnus HellbergDjurgårdens IF HockeyRögle BKArvid Holm