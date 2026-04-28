Uppgifter: Förbundstoppen kan lämna – aktuell för IIHF

Anders Larsson, 49, har varit ordförande för ishockeyförbundet sedan 2015.

Nu kan han lämna – för att i stället ta an samma roll hos IIHF (det internationella ishockeyförbundet).

Stor förändringar är i rullning hos det svenska ishockeyförbundet. Medan Mike Helber har lämnat sin strategiska sportchefsroll och Christer Plars slutat som generalsekreterare, pågår det nu en möjlig ändring på en annan viktig post.

Efter elva år på posten ser nämligen Anders Larsson ut att kunna lämna till hösten.

Enligt TT (genom Expressen) ska han vara aktuell att kandidera till ordförandeposten hos IIHF. Det internationella ishockeyförbundet förbereder sig för en tid efter Luc Tardif som inte längre kommer att vara ordförande. Den Kanada-födde tidigare spelaren jobbade i det franska ishockeyförbundet i många år, innan han tog över IIHF 2021.

Anders Larsson, som redan sitter i IIHF:s styrelse, är aktuell för att kandidera med stöd av det svenska ishockeyförbundet.

– Vi har en grupp som ska titta på det här. Det går ju också att kandidera som vice ordförande från Europa. Vi har ganska gott om tid på oss, för en eventuell kandidatur ska vara inne 1 juni, berättar Anders Larsson för TT.

På frågan om han är sugen på att ta över efter Tardif svarar Larsson följande.

– Jag har inte riktigt funderat på det, utan vi får ta en diskussion internt. Jag sade i något annat sammanhang att just nu stänger jag inga dörrar, men jag öppnar inga heller.