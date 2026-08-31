Calle Järnkroks framtid har varit omstridd under en längre tid.

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Brynäs IF har gjort klart med sin drömvärvning, något Expressen var först att rapportera om. Calle Järnkrok lämnar nu NHL efter 13 säsonger för att ännu en gång spela i Gävle.

Forwarden representerade föreningen senast säsongen 12/13 och var även med och vann guldet året innan. Nu är forwarden alltså tillbaka i klubben igen.

– Jag är väldigt glad över att vara tillbaka i Brynäs IF och det känns fantastiskt att det nu är klart. Dialogen med Johan Alcén har varit väldigt bra hela vägen och jag har fått en positiv bild av det som Brynäs bygger. Nu ser jag fram emot att komma i gång, träffa laget och få spela framför alla Brynäsare på läktaren igen. Det är något jag har längtat efter, säger 34-åringen.

Calle Järnkrok tillbaka i Brynäs

Förra säsongen blev det 56 matcher för Toronto Maple Leafs i NHL.

Calle Järnkrok har totalt gjort 774 matcher i NHL och 316 poäng på dessa. På meritlistan finns även tre VM och totalt 44 matcher för Tre Kronor.

– Calles skicklighet behöver knappast någon presentation eller beskrivning. Calle kommer hem motiverad och med sin enorma vinnarskalle kommer han bli en stark och viktig bidragsgivare i vår ambition att etablera oss som ett topplag i SHL, säger Johan Alcén.

Kontraktet är skrivet över tre säsonger och han ansluter till laget redan under morgondagen.