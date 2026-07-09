Axel Rindell är på väg till Brynäs.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån

Efter att ha varit utskälld i Leksands IF hamnade Axel Rindell i HV71 inför den här säsongen. Där fick finländaren upprättelse.

Under säsongen fick han ett stort förtroende och gjorde även 36 poäng i grundserien. Han var sedan också med och spelade ur sitt gamla lag i ur SHL med 4-0 i matcher. Sedan säsongen tog slut har backen stått utan kontrakt. En fortsättning i Jönköping har inte varit avskriven - men parterna har samtidigt inte kommit överens.

Axel Rindell nära Brynäs

Nu ser istället en konkurrent ut att ha hittat en lösning med honom.

Enligt Expressen slutförhandlar Brynäs IF med 26-åringen. Tidningen skriver att han väntas skriva på inom kort. Det blir i sådana fall Axel Rindells fjärde SHL-klubb på lika många säsonger. Tidigare har han även spelat för Timrå IK.