University of Michigan har blivit stämda.

16 tidigare spelare i University of Michigans herrlag har lämnat in en stämningsansökan mot universitetet. Stämningsansökan hävdar att spelarna under åren 1984-2001 utsattes för pennalism vilket betyder att äldre personer har kränkt eller använt våld mot de yngre.

Det beskrivs att flera spelare tvingades till att bland annat klä av sig nakna och utföra ritualer på ett sexuellt kränkande sätt som en invigning för att man är ny i laget.

”Män så unga som 17 år – nya i vuxenlivet och i många fall beroende av hockeyn för att få tillgång till en utbildning vid Michigan – utsattes för sexualiserade övergrepp som under alla andra omständigheter omedelbart skulle betraktas som tortyr. Övergreppen var ritualiserade, noggrant planerade och sadistiska", står det i stämningsansökan.

Spelarna som har skickat in stämningsansökan hävdar att tränare, ledare och andra på skolan ska ha känt till de etablerade invigningarna men inte agerat.

Deltagande på invigningen var även obligatoriskt för att få spela i laget och de som protesterade ska ha fått höra att de måste vara en "Michigan man". Vissa som inte deltog ska även ha fått konsekvenser som mindre istid under säsongen.

Universitetets uttalande: "Många missvisande delar"

University of Michigan har uttalat sig enligt följande:

”Anklagelserna som beskrivs i kärandenas stämningsansökan är oroande, men många delar av stämningsansökan är missvisande”, sade universitetets talesperson Paul Corliss. ”De tidigare studentidrottarna, som gick på universitetet för mer än 25 år sedan, beskriver beteenden från lagkamrater som påstås ha ägt rum under 1980- och 1990-talen. I den mån någon tidigare studentidrottare ägnade sig åt pennalism eller annat olämpligt beteende bröt de mot universitetets regler. Universitetet förnekar att det på något sätt är ansvarigt eller juridiskt skyldigt för de krav som framförs."

Fortsatt förklarar de att universitetet idag har en policy mot diskriminering och olämpligt beteende samt att alla studenter som idrottar måste gå igenom en utbildning årligen för att lära sig reglerna.

"Vi är engerade i att skapa en trygg miljö för alla våra studenter", skriver universitetet.

Kräver skadestånd och förebyggande utbildning

De 16 tidigare spelarna lämnade under gårdagen in stämningsansökan till en federal domstol i Detroit, men har valt att förbli anonyma. De representeras av deras advokater.

– De vill att ansvar ska utkrävas, men samtidigt värna om sin integritet under processen. Med tanke på anklagelsernas allvarliga karaktär är det fullt försåeligt, säger en av spelarnas advokater.

Spelarna kräver ett skadestånd som ännu inte är specificerat och att universitetet inför en utbildning om förebyggande sexuella övergrepp för alla idrottare på skolan.

Universitet känt för att ha toppspelare

University of Michigan har genom åren varit ett av de bättre lagen i College-ligan NCAA och har näst mest titlar genom tiderna med 9 stycken. Genom åren är det många av de bästa NHL stjärnorna som spelat för skolan. Bland annat Dylan Larkin, Quinn Hughes och Zach Werenski har spelat där innan de började sin resa i NHL.