Tyler Angle spelar i Sverige nästa säsong.

Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire

Tyler Angle spelade under den gångna säsongen för Grand Rapids Griffins i AHL och gjorde där 26 poäng på 62 matcher. Tidigare har han även gjort en säsong i Tyskland samt över 200 matcher i farmarligan. Nu väntar ett äventyr i Sverige.

Enligt Expressen blir det nästa säsong spel i Leksands IF för 25-åringen.

Kanadensaren har fyra NHL-matcher på sitt cv men har i övrigt spenderat större delen av sin seniorkarriär i AHL. Han draftades i sjunde rundan 2019 av Columbus Blue Jackets, och spenderade därefter fyra säsonger i organisationen. Det var också för dem som NHL-debuten kom våren 2023. Då blev han också målskytt i ligan.

Nu väntar enligt uppgifter spel i Sverige nästa säsong. Där blir han en av flera nordamerikaner som har skrivit på för Leksand till kommande säsong.

Där väntas också Tyler Angle ta en stor roll högt upp i hierarkin.