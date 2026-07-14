MoDo har hittat sin toppcenter: "Vet hur man vinner"

Troy Bourke är klar för MoDo.

Foto: GEPA pictures/ Gintare Karpaviciute

Salzburg har vunnit mästerskapet i Österrike tre av de fyra senaste gångerna. I laget har de haft centern Troy Bourke. Han är nu, efter fyra säsonger i klubben, klar för spel i Sverige.

Till nästa säsong har 32-åringen kritat på för MoDo Hockey i Hockeyallsvenskan på ett tvåårskontrakt.

Där förväntas han nu ta en ledande roll i laget. I ICEHL blev det på 129 matcher 108 poäng för kanadensaren. Samtidigt klev han även fram med 39 poäng på 52 matcher i slutspelet för sitt lag.

– Det känns bra att vi fått Troys namnteckning på pränt. Han är en center som även kan spela ytterforward och är väldigt användbar. Framför allt har han alltid varit en poängspelare och en stark offensiv kraft och vi ser honom som en av våra toppcentrar kommande säsong, säger sportchef Henrik Gradin i ett pressmeddelande.

Troy Bourke klar för MoDo

Troy Bourke har även spelat en säsong i Finland med Kärpät och två säsonger i Tyskland med Schwenninger Wild Wings. Han har med andra ord en gedigen bakgrund inom svensk hockey. Innan det spelade centern i AHL och ECHL.

Under junioråren var han också en lovande talang. På meritlistan finns också ett brons från U18-VM med Kanada, där han även var assisterande kapten.

– Utöver att han är bra offensivt är han också en laglojal spelare som vet vad som krävs för att vinna. Han har många bra erfarenheter med sig i bagaget, säger "Hinken"

I och med värvningen låter MoDo nu också meddela att de har stängt fönstret för sommaren.