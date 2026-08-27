Trots finalförbannelsen - ser inte slutet

Leonardo Genoni förlänger kontraktet med Zug. Foto: Bildbyrån.

Schweiz veteran-målvakt Leonardo Genoni har spelat 12 raka VM-turneringar. De senaste tre åren har burväktaren spelat tre VM-finaler och släppt in ett (!) mål under ordinarie tid. Trots det har han inte fått vinna det där efterlängtade VM-guldet.

Genoni förlänger med Zug

39-åringen ser dock inte ut att ha gett upp trots finalsmällarna. Under torsdagen presenterade hans klubblag Zug en förlängning med målvakten i ytterligare tre säsonger. Fullföljer han det kontraktet spelar han alltså till minst 43 års ålder.

-- I slutändan var det ett enkelt beslut. Jag känner mig i toppform och vill fortsätta spela ishockey på högsta nivå. Jag känner också förtroendet från klubbledningen att de fortsatt tror på mig framöver. Tillsammans med laget är jag fortsatt motiverad till att nå framgång här i Zug, säger Genoni till klubbens hemsida.

Leonardo Genoni kom till Zug 2019 och vann två titlar med klubben 2021 och 2022. Totalt har han spelat 343 matcher för Zug och stått för 30 hållna nollor. Med sina 988 matcher för Davos, Bern och Zug kan han i höst göra något som ingen annan målvakt i den schweiziska ligan klarat, nämligen spela över 1000 matcher.

På meritlistan finns fyra VM-silver, varav tre av dessa alltså kommit de tre senaste åren.