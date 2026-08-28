"Jag har lärt mig att inte bry mig så mycket vad folk tycker"

Tindra Holm berättar om omställningen till SDHL.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)



Tindra Holm återvände till SDHL inför förra säsongen. Det efter att ha tillbringat fyra säsonger på college. Återkomsten blev lyckad och hon tog sig hela vägen till VM-spel. Nu väntar ny säsong med ett MoDo som tappat en stor del av stommen.



– Det var en liten omställning att komma hem. Framför allt utanför isen. Hur man levde där och gick i skolan, berättar Tindra Holm för hockeysverige.se och fortsätter:

– Helt plötsligt blev det en omställning förra säsongen att bara spela hockey. Sedan är ändå hockeyn konstant och det man ändå kan ta med sig i alla sammanhang. Att man har ett lag och hela den biten.

– Jag längtade tillbaka lite precis när jag kommit hem, men nu känns det bra att vara i Sverige.



Hur ser du tillbaka på senaste säsongen med MoDo?

– Säsongen började lite senare för mig. Det blev en kortare säsong eftersom jag kom till MoDo i slutet av september.

– Med tanke på mina ingångsvärden, att jag inte hade något lag under sommaren, är jag ändå nöjd över att jag lyckades skriva ett treårskontrakt.

– Jag tycker sedan att vi blandade och gav under säsongen. SDE körde över oss första matchen i kvarten, men sedan var det jämt skägg hela vägen och dom vann någon match efter övertid och så vidare.

– Förhoppningsvis kommer vi ha en bättre kontinuitet den här säsongen och vara bättre i slutet när det gäller.

Lärdomen från tiden i USA: "Ta för mig ännu mer"

Vad gjorde tiden i USA med dig som målvakt?

– Jag gick från att vara en ganska tydlig andramålvakt till att lära mig starta fler matcher. Ta det ansvaret som kommer med det.

– Sedan har jag såklart även justerat saker i mitt spel. Eftersom spelarna går lite rakare på mål där borta måste man bli bättre på att kontrollera returer, få undan returer och mer precision i närspelet. Framför allt att jag fick spela matcher gjorde att jag utvecklades där.



Och som person?

– Jag har lärt mig att ta för mig ännu mer, göra min egen grej och kanske inte bry mig så mycket vad folk tycker. Det kanske låter lite klyschigt, men så var det.



Vad är bästa minnena från åren på college?

– Det är svårt att välja ett så det får bli generellt från tiden på Long Island. När vi hängde i studentkorridorerna och alla lagkompisarna.

– Bästa hockeyminne är då vi gick vidare med Duluth och fick åka privatplan till Cornell och spela där. WCHA slutspelet hemma i Duluth var också coolt.

MoDos Tindra Holm under SDHL:s upptaktsträff inför 2026/27-säsongen.

Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån.

Vilken utbildning har du med dig hem från USA?

– Jag har kandidat i sport management och en master i business.



Pluggar du även hemma i Sverige?

– Ne, nu jobbar jag faktiskt lite. Jag hade tänkte att jag skulle plugga den här juridiska kursen, men nu blev det jobb i stället och jag jobbar som marknadskoordinator på MoDo.

Bättre – trots tappen? "Det har varit sjukt bra"

På isen jobbar hon däremot ihop med målvaktskollegorna Lovisa Persson och Ebba Lindström.



– Det har fungerat bra. Lovisa och jag känner varandra efter att ha spelat en säsong tillsamman. Vi fick även behålla ”Gurra” (Gustav Griborn) som målvaktstränare. Dessutom var Ebba uppe och tränade med oss mycket förra säsongen, så det är bekanta ansikten allihop.

– Jag tycker att det fungerade bra förra säsongen och vi startat bra den här. Trots att vi är tre målvakter tycker jag att vi alla gör det bästa av situationen.



MoDo tappar inte mindre än fyra landslagsspelare och flera av bärande importerna, vilket såklart påverkar lagets kapacitet. I alla fall på pappret.



– Visst, vi kanske tappar många poäng och lite spets. Vad jag tycker så här långt är att vi verkar ha en bättre grupp i år. Det har varit ett sjukt bra driv på träningarna och alla är väldigt coach-bara.

– Om vi får ihop en bra struktur, spelar som ett lag och hittar ett sätt att peta in lite puckar på…

– Vi har några som är lite grisiga framför mål så det kanske blir inte ”highlights” värdiga mål, men släpper vi inte in mer mål än motståndarna och håller oss till systemet tror jag att vi kommer lösa det där ganska bra.



Hur bra?

– Bättre än förra säsongen.



Och för din personliga del, är VM i november målet eller hur går tankarna framåt?

– Klart att hade dom frågat mig om jag ville komma på VM skulle jag tacka ja, men jag har inte varit med något sedan Erika (Holst) tog över.

– Det gäller att göra det bra hemma i klubblaget för då kommer det och ingenting man kan jaga, avslutar Tindra Holm.