Tidigare HA-stjärnan vänder hem - för spel i division 3

Efter att ha skjutit 22 mål och gjort 39 poäng för Tingsryd värvades Johan Eriksson till MoDo Hockey 2017. Under säsongen i TAIF slutade han så bra som sjua i Hockeyallsvenskans skytteliga. Han har senare också spelat allsvenskt för AIK Hockey och Almtuna IS.

Efter att ha lämnat Almtuna och svensk hockey 2022 har Johan Eriksson spelat i England, Skottland och Tyskland. Men nu är han tillbaka i svensk hockey igen. 33-åringen väljer att skriva på för sin moderklubb Sandvikens IK - i division 3.

– Vi vet att det var flera klubbar på toppnivå som jagat Johan under en längre tid men nu har vi äntligen lyckats landa detta i hamn, säger GM Markus Baggström till klubbens Facebooksida.

Johan Eriksson klar för Sandviken

Efter att ha varit en flitig poänggörare i den brittiska högstaligan valde Eriksson för två år sedan att flytta till den tyska tredjedivisionen, där det blev 99 poäng på 78 matcher i grundserien.

– I Johan får vi inte bara en bra spelare utan en fantastisk ledare som för vår nysatsning på ungdomar i föreningen och kring herrlaget kommer att göra stornytta. Han vet vad som krävs i varje situation både på och utanför isen. Han kommer bli en fantastisk förebild för våra barn och ungdomar på alla sätt och vis, säger tränaren Nicco Westman.