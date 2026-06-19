Tidigare AIK-backen flyttar till Norge

Filip Bratt flyttar till Norge. Foto: Bildbyrån.

Norska klubben Lillehammer meddelar på midsommarafton att klubben gjort klart med svenske backen Filip Bratt, som senast kommer från franska Cergy-Pontoise.

– Jag fick ett väldigt bra intryck av organisationen från det första samtalet vi hade. Att komma till Lillehammer och spela hockey i Norge känns som ett steg i rätt riktning för min karriär. Det verkar vara en miljö där jag kan fortsätta utvecklas, ta nästa steg och samtidigt hjälpa laget att nå sina mål, säger Bratt till klubbens hemsida.

Filip Bratt - yngre bror till NHL -stjärnan Jesper Bratt - har en bakgrund både i AIK och Djurgården som junior. Säsongen 2020/2021 debuterade han i AIK i Hockeyallsvenskan . Säsongen 2022/2023 testade han på tre matcher i ECHL innan han vände hem tillbaka till Sverige. Därefter har det blivit spel i Borås , Boden , Huddinge och Väsby i Hockeyettan innan han inför den gångna säsongen alltså flyttade till Frankrike.

– Filip är en försvarare med bra färdigheter, som vi tror kommer att passa bra in i vårt lag. Han är en bra kille, fortfarande bara 24 år gammal, och har en tydlig önskan att utvecklas vidare. Han har redan varit ute och fått nyttig erfarenhet från hockey i både USA, Frankrike och Sverige, och vi tror att den erfarenheten kommer att vara positiv för vårt lag. Filip vill vara med Lillehammer på den resa vi ska göra, säger Åge Ellingsen, sportchef i Lillehammer.