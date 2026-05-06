Instiftar pris – i Börje Salmings ära

Elite Prospects och Börje Salming ALS Foundation lanserar nu ett nytt internationellt pris för att hylla personer inom hockeyn som gör skillnad bakom kulisserna. Det nya priset, The Börje Salming Elite Prospect Award, ska uppmärksamma människor vars insatser ofta hamnar i skymundan – men som spelar en avgörande roll för sporten och människorna runt omkring den.

Priset öppnar nu för nomineringar världen över och riktar sig inte enbart till spelare. Fokus ligger i stället på personer som visar ledarskap, omtanke och engagemang inom hockeyn – allt från lagkamrater och tränare till volontärer och föräldrar som år efter år bidrar utan att själva söka uppmärksamhet.

Initiativet har skapats för att föra vidare arvet efter Börje Salming, en av svensk hockeys största profiler genom tiderna. Enligt Nicklas Lidström, styrelsemedlem i Börje Salming ALS Foundation och medlem i Hockey Hall of Fame, speglar priset de värderingar som Salming stod för under hela sitt liv och sin karriär.

– Börje stod för mod, ödmjukhet och att alltid sätta laget först. Det här priset handlar om att lyfta fram människor som lever efter de värderingarna varje dag, säger Lidström.

Flera tunga namn med i juryn

Elite Prospects, som når över 40 miljoner hockeyfans, spelare och ledare varje år, kommer att använda sin globala plattform för att hitta och lyfta fram berättelser från hela hockeyvärlden. Enligt företagets vd Hannes Andersson handlar satsningen om att synliggöra en annan typ av påverkan än den som syns i statistik och resultat.

– Hockey handlar inte bara om vad som sker på isen, utan också om människorna som bygger kulturen runt sporten och hjälper andra att växa, säger Andersson.

Juryn bakom priset består av flera välkända namn inom hockeyvärlden. Förutom Lidström och Andersson ingår bland andra Hayley Wickenheiser, Pierre McGuire, Peter Forsberg samt representanter från NHL, NHLPA, NHL Alumni Association, USA Hockey och Toronto Maple Leafs. Även Börjes familj, genom Anders och Teresa Salming, kommer att vara delaktiga i arbetet med att utse mottagarna.

Här kan man nominera personer till utmärkelsen: https://www.eliteprospects.com/salmingaward