Nästa Strandell i Leksand: "Han har varit som en mentor"

Texas och Olle Strandell.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE)

Känns namnet Strandell igen? Visst kopplar man namnet till backen Olle Strandell som den senaste säsongen spelade för Leksands IF i SHL . Kommande säsong blir det spel för honom i finska Tappara under Kari Jalonens ledning.

Nu är det en ny Strandell som låter höra om sig. Det handlar om målvakten Texas Strandell som den här säsongen tagit en plats i Leksands U18-lag.

– Första gången jag var här i hallen? Det var 2014 när man körde Tre Kronors hockeyskola, berättar den 15-åriga målvaktstalangen när hockeysverige.se träffar honom för en intervju på läktaren i Tegera Arena.

– Det som lockat med hockeyn är att jag alltid kan göra mitt bästa där, men också kampen. Jag har alltid tyckt om att tävla och tycker det är så jäkla bra med lagsammanhållning. Bra att ha ett lag som alltid tar ens rygg.

Pappa Tomas Strandell spelade även han hockey, och det var från honom intresset för att själv spela tog fart.

– Ja, så är det. Sedan har nästan hela min släkt spelat. Farbror, pappa, mina kusiner, men också min morbror. Så tidigt fick jag lära mig att hockey var vad jag skulle spela.

Det är idolerna

Morbror Marcus Sjö tillbringade större delen av sin tid i rinken spelande för Lindlöven.

– Mamma är från Lindesberg. Vi bodde där fram till att jag var fyra år. När jag var liten tyckte jag faktiskt inte om hockey. Det var när jag kom till Leksand som jag verkligen blev fast i det.

Vilka var förebilderna under uppväxten?

– Till en början Eddie Läck. Nu under senare år har jag kollat mycket på Carl Lindbom och även Jakob Hellsten då han var här. Ingen av oss är särskilt lång och vi har lite samma spelstil.

Jakob Hellsten, Eddie Läck och Carl Lindbom.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Upplever du att Carl Lindbom och du har liknande spelstilar?

– Jag har sett hur han spelar och tycker om det sätt han gör det på. Jag tycker mig ändå se en liten koppling och han är, som sagt, inte heller så jättelång. Båda är dessutom tekniska.

Började som utespelare: "Då började älska det"

Texas Strandell inledde däremot inte sin hockeyresa som målvakt.

– Nej, jag var utespelare till en början, men var kanske inte så jättebra. Däremot har jag alltid varit intresserad av målvaktsutrustningen och tyckt att det var coolt.

– När jag väl fick frågan om att testa på det i Tre Kronors Hockeyskola började jag älska det direkt.

Har du någon gång ångrat valet?

– Nej, jag har aldrig ångrat mig, säger Texas Strandell med ett leende.

Olle Strandell spelade i Leksand den gångna säsongen.

Foto: Bildbyrån.

En som har betytt mycket för honom som hockeyspelare är Olle Strandell.

– Han har varit som en mentor för mig de senaste åren. När jag inte kom med till förturneringen inför TV-pucken var han där, stöttade mig väldigt mycket och har alltid funnits där.

– När jag väl kom med till TV-pucken var han också väldigt stöttande. Han har hjälpt mig otroligt mycket de senaste åren. Mest mentalt med olika grejer, för som spelare har vi två olika positioner.

Texas Strandell är på väg fram i Leksand

Han är också imponerad av sin mentor, som är kusin med Texas Strandells pappa Tomas.

– Det började med Västerås när han inte kom in på hockeygymnasiet här i Leksand. Sedan kom han tillbaka hit till Leksand förra säsongen. Han har fått kriga hela tiden och var också ganska ung när han flyttade till hockeygymnasiet.

– Han gick senare till Borlänge innan han fick frågan av Mora. Då var jag där och kollade. Han har verkligen fått kämpa under alla år och är en riktig krigare, så han är väl förtjänt av platsen han är på idag.

Alexander Millner och Filip Myrskog är målvaktstränare i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

Idag har Texas Strandell framför allt Filip Myrskog som målvaktstränare i Leksand.

– Jag har haft honom sedan jag började i U12, så det är många år nu. Han har betytt otroligt mycket och är en riktigt bra mentor. Han är duktig på att planera och ser saker andra inte ser, som hjälper mig mycket i målvaktsspelet. Han har varit otroligt bra och hjälpt mig mycket under åren.

15-åringen har även fått möjligheten att träna under Alexander Millners ledning.

– Millner var med till en början, de första åren. När sedan Myrskog kom och Millner gick upp till A-laget…

– Jag har haft Myrskog mer än Millner, men båda är otroligt bra personer och har fått fram många bra målvakter genom åren. Jag känner mig trygg med de två.

Fick spela TV-pucken

Den senaste säsongen tillbringade Texas Strandell i Leksands U16 där han spelade 18 av lagets matcher. Övriga stod Albin Källgren.

– Vi kom inte till slutspel, men jag tycker att det för min del gick helt okej. Däremot hade vi det lite tungt med laget.

– Det var en otroligt bra grupp som vi hade. Synd bara att vi inte kunde ta oss så långt med alla mina gamla barndomskompisar som jag hade i det laget. Jag tycker ändå att vi gjorde en bra säsong.

Vad låg bakom din utveckling som målvakt förra säsongen?

– Min utveckling kommer mycket av att jag haft Myrskog och Millner vid min sida. Det är, som sagt, de som hjälpt, stöttat och gjort mig till en bättre målvakt.

Texas Strandell i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Det blev alltså till slut även spel i TV-pucken där han spelade en av lagets matcher.

– Det var en bra upplevelse och bra gubbar. Riktigt synd att vi torskade mot Örebro.

Nu ska du ta steget upp i J18, vilka förväntningar har du på det?

– Jag har höga förväntningar efter förra säsongen. Sedan jag flyttade hit har jag alltid vetat att Leksand är en bra klubb och vi går för SM-guld.

Många från Dalarna på väg fram

Som målvaktskollega i J18 får han framför allt konkurrera med Agust Jobs som kom från Falun förra säsongen och då var lagets förstamålvakt.

– Vi är rätt tajta och har en bra sammanhållning. Spelar inte den ena så stöttar den andra. Det känns bra att det är så, att vi stöttar varandra.

– Vi båda är otroliga tävlingsmänniskor och då gör vi också varandra bättre på isen.

Texas Strandell är i början av sin hockeyresa.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Stora delar av laget är från Leksand eller Dalarna, hur skulle du säga att sammanhållningen i gruppen är vid sidan av isen?

– Mina närmsta kompisar spelar i laget. Sedan bor några i Häradsbygden. Vi har haft en otroligt bra sammanhållning sedan vi var små och nästan alltid varit ute, åkt inlines, spelat fotboll eller gjort något tillsammans.

Namnet Texas, var kommer det ifrån?

– Morsan och farsan har inte riktigt tagit upp det med mig, men jag tror att det var någon när mamma var liten som döpte sin son till Texas. Därav namnet, avslutar Texas Strandell med ett leende.