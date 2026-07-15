Björklöven spetsar backsidan

Tarmo Reunanen i New York Rangers.

Foto: Bruce Bennett/POOL PHOTOS-USA TODAY Sports

IF Björklöven bygger sitt lag inför återkomsten till högsta ligan. Då har nu också sportchef Per Kenttä hittat förstärkning från Finland. Det handlar om Tarmo Reunanen, 28.

Backen spelade den senaste säsongen för TPS i Liiga där han var kapten. Det blev då 24 poäng på 45 matcher, samtidigt som han även var utlånad till HC Ajoie i Schweiz på slutet av säsongen.

På meritlistan finns över 300 matcher i Liiga, samt spel i Tjeckien, AHL och fyra matcher i NHL. Det var säsongen 20/21 som finländaren fick göra fyra matcher för New York Rangers.

Tarmo Reunanen klar för Björklöven

Nu väntar för första gången i karriären spel i Sverige.

– Tarmo är en modern tvåvägsback med stark skridskoåkning, bra puckbehandling och förmåga att sätta igång spelet från egen zon. Med sin speluppfattning och sitt lugn med pucken blir han en viktig förstärkning i vår backsida, säger Per Kenttä i ett pressmeddelande.

Kontraktet är skrivet över en säsong. Björklöven har nu sju seniorbackar under kontrakt till nästa säsong.