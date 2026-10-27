Ishockeyförbundets drag – för tryggare barn- och ungdomsmatcher

Svenska ishockeyförbundet inför matchvärdar på alla barn- och ungdomsmatcher. Foto: Mathilda Schuler / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Från och med säsongen 2026/2027 ska det finnas minst en utsedd matchvärd vid svenska ishockeymatcher för barn och ungdomar. Satsningen genomförs av Svenska Ishockeyförbundet i samarbete med Gjensidige Försäkring och syftar till att bidra till en trygg och välkomnande miljö för spelare, ledare, domare och publik.

Matchvärden ska vara en synlig kontaktperson i ishallen och arbeta aktivt runt matcherna för att bidra till en positiv matchupplevelse. Funktionen är inskriven i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser. Matchvärden ska bära en särskild väst.

– En bra matchmiljö skapas inte av sig själv. Den byggs av alla människor som finns runt isen. Matchvärden blir en viktig trygghetspunkt vid våra matcher och någon som hjälper till att skapa ett välkomnande och respektfullt klimat för spelare, ledare, domare och publik, säger Camilla Johansson, föreningsutvecklingsansvarig på Svenska Ishockeyförbundet.

Ska bidra till tryggare matchmiljöer

Matchvärdar är sedan tidigare ett etablerat koncept inom andra idrotter. Även inom svensk ishockey finns föreningar som redan arbetar med funktionen.

Satsningen är en del av Svenska Ishockeyförbundets och Gjensidiges gemensamma arbete för att stärka tryggheten inom svensk ishockey.

– Trygghet handlar inte bara om det som händer på isen, utan om hela upplevelsen runt matchen. Som partner till Svenska Ishockeyförbundet vill vi vara med och bidra till miljöer där barn, ungdomar och vuxna känner sig välkomna, respekterade och trygga. Matchvärdarna är ett konkret exempel på hur det arbetet kan stärkas ute i föreningarna, säger Anders Lundin, vd för Gjensidige Försäkring.

Matchvärdens uppdrag är att bidra till en trygg, trevlig och respektfull miljö för samtliga närvarande vid barn- och ungdomsmatcher.