Supportrarnas ilska - kan bojkotta derbyt

Ilska i Finland inför rivalmötet.

Den finska storklubben Jokerit lämnade finska ligan och anslöt till KHL säsongen 2014/2015. Efter Rysslands invasion av Ukraina lämnade klubben KHL. Efter två säsonger i andraligan i Finland stod det i våras klart att Jokerit beviljas licens och återvänder till högstaligan.

Därmed väntar nu ett derby mot Helsingfors-kollegan HIFK, ett rivalmöte som alltså inte spelats sedan 2014.

Hotar med bojkott

Den 8 oktober spelas det första mötet mellan lagen. Frågan är dock hur hett det kommer blir. Fyra av HIFK:s supportergrupper hotar nämligen med att bojkotta matchen på grund av biljettpriserna.

”IFK:s supportergrupper bojkottar även det första hemmaderbyt som spelas i november. Vi meddelade tidigt att vi skulle stå över säsongens första bortaderby som protest mot exceptionellt höga prissättningen och dålig behandling av bortasupportrar. Vi gav vår egen förening möjligheten att reagera och visa att saker kan göras på ett annat sätt. Så har det tyvärr inte blivit”, skriver HIFK-supportrarna i ett uttalande.

Vidare skriver supportergrupperna följande:

”Att det är ett lokalt rivalmöte är inte anledning till oskäliga biljettpriser. Prissättningen normaliserar tanken att betalningsförmåga avgöra för vem matcherna är till för. Vi kommer att bojkotta matcherna och visa att detta inte är acceptabelt – varken nu eller i framtiden. IFK tillhör alla!”.

Enligt finska Ilta-Sanomat kostar en klackbiljett på bortasektionen till Jokerits hemmamatch en bra bit över 800 svenska kronor. På HIFK:s hemmamatch ligger de billigaste vuxenbiljetterna på över 600 kronor.

Även Jokerits supportergrupper har ställt sig bakom rivalens supportrar.