Stig Salming berättar om saknaden efter Börje och livet efter sorgen.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Stig Salming är en av svensk hockeys största backar genom tiderna. Vi har också kunnat läsa om när hans liv rasade samman för snart fyra år sedan. Först gick hans fru bort. Därefter gick hans mamma bort och kort därefter hans bror Börje. Hur går man vidare som människa efter ett sådant år? För Stig Salmings del har räddningen varit att arbeta vidare i sin brors anda för forskningen kring ALS.

– För mig var det bara att följa med. Som människa har man inget val. När sådana här saker sker, och i den takt som det gjorde, om jag ska ha en reflektion, är det någon gång jag skulle ha behövt Börje vid min sida så är det nu, säger Stig Salming när hockeysverige.se träffar honom och Börje Salmings ALS-stiftelses grundare Karin Karlström för en intervju på ett café i Fältöversten vid Karlaplan i centrala Stockholm.

Stig Salming fortsätter:

– Nu hann Börje vara med när min fru gick bort, men även mamma. I princip var det samtidigt som mamma och Börje gick bort. Där har jag verkligen känt så här i efterhand att jag velat ha Börje med mig, säger backlegendaren med en röst som knappt håller.

Stig Salming om saknaden av Börje

Är du fortfarande i sorg eller har det mer gått över till en saknad?

– I Börjes fall måste jag säga att det är en väldig saknad. Vi har följts åt på ett otroligt fint sätt och haft en bra kontakt med varandra hela vägen.

Hur har du hanterat just det här med att kunna gå vidare?

– Jag har valt att vara ute och träffa människor. Redan när jag var mitt inne i hela sorgen tänkte jag att jag måste ut och fortsätta vara precis den jag är och vara på de ställen jag brukar.– Att vara bland människor, prata om det och så vidare har känts fullständigt rätt för mig i alla fall.

När du i dag är hemma själv på kvällarna, vad är de tuffaste bitarna?

– Precis när jag ska gå och lägga mig. Likadant när jag vaknar på morgonen, att jag inte har någon att prata med eller säga god natt till, säger en märkbart rörd Stig Salming som i dag ändå har lätt att prata om det och visa känslor.

– Ja, jag tycker att jag har haft ganska lätt att prata om det ända sedan allt det här skedde.

Stig Salming valde också att gå in och jobba i Börje Salmings ALS-stiftelse, vilket betytt mycket för hans sorgearbete.

– Jag fick frågan redan innan Börje lämnade oss. Börje hann ju vara med och starta stiftelsen. Han frågade om jag ville vara med och hjälpa till, och jag sa att det kändes självklart. Också av det skälet att jag var ensam hemma och kände att det var en fin sak som jag förhoppningsvis kunde hjälpa till med.

– På den vägen är det, och jag tycker att stiftelsen hela tiden har utvecklats samtidigt som jag har fått vara med och hjälpa till på olika sätt. Det känns jättebra.

"Sådant känns väldigt fint"

Under åren har Stig Salming också fått ett annat perspektiv på tillvaron och lärt känna familjer där en familjemedlem efter en tid gått bort i ALS.

– Jag har tagit med mig lärdomarna efter att Börje gick bort och sett hur sjukdomen även drabbat andra. Naturligtvis är det en upprepning, men samtidigt har vi mellan varven varit ett stöd när vi träffat anhöriga.

– Några av dem vi lärt känna som varit drabbade har lämnat oss. Det har naturligtvis varit väldigt jobbigt.

Börje och Stig Salming.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilka tankar har kommit till dig då?

– Att det blir en upprepning av Börjes bortgång. Samtidigt som jag ser hur anhöriga tvingas ta det här, vilket faktiskt är jättejobbigt, säger Stig Salming med blanka ögon.

– Jag får trots allt vara med om många fina stunder mitt i allt. Det har lett till situationer där anhöriga som har barnbarn tycker att jag skulle vara en jättefin morfar till deras barn. Sådant känns väldigt fint.

Det är också mycket folk runt omkring som slutit upp bakom Stig Salming och stiftelsen.

– Jag har sett att det är folk som tagit omvägar när de sett mig komma, men de flesta har kommit fram och pratat med mig. I dag är det mer på ett normalt sätt och man frågar hur jag har det och så vidare.

Hjälper andra genom sorgen

Karin Karlström:

– Stig är väldigt duktig på att prata med och bemöta människor på ett fint sätt. Han har blivit tvungen att lyfta ut sig själv lite ur saknaden av de sina för att ta sig an ytterligare en familj som har samma helvete.

– Här är en till, och en till ...

– Familjerna vi träffar blir större än oss själva och vårt stöd blir ännu viktigare. Det ger också oss energi att känna att det här är rätt och viktigt.

Stig Salming:

– Exempelvis träffade vi en familj i Västerås där det var en drabbad person. Vi var där flera gånger innan han avled. Vi fick en jättefin kontakt.

– Vid ett tillfälle gav vi honom ett samearmband. När jag överlämnade det till honom förklarade jag att han nu är en av oss, mig och Börje. Det här tog han emot på ett jättefint sätt. När Janne sedan skulle lämna oss och ta avsked av sin fru och familj hade hon sagt:

– Det här bandet ska du ha med dig så att du hittar Börje på andra sidan.

– Det var väldigt, väldigt fint att det togs emot på det sättet. Frun förklarade vid ett tillfälle att hon visste att Börje skulle ta emot Janne där uppe.

Karin Karlström och Stig Salming jobbar med Börjes ALS-stiftelse.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Karin Karlström och Stig Salming jobbar med Börjes ALS-stiftelse.Foto: Ronnie Rönnkvist.

Du jobbar i dag i Börjes anda i stiftelsen, vad ser du är ert viktigaste budskap?

– Det viktigaste budskapet vi har är att vi måste visa upp den här sjukdomen på ett sådant sätt att vi förstår att vi alla egentligen har en uppgift i det här för att vi ska få stopp på det som Börje kallade skiten.

– Den viktigaste uppgiften vi har är att få fram medel så att forskarna får möjlighet att komma åt det här. Samtidigt måste vi bli duktigare på att förstå vad familjer går igenom när de ser sin äkta hälft, pappa eller mamma tyna bort i den här hemska sjukdomen alldeles för snabbt. Att se att vi gör skillnad ger mig motivation att orka göra mer och gå vidare.

"Varit bredvid mig hela vägen"

Karin Karlström:

– Vi vill fortsätta vara den här otraditionella stiftelsen och bidra till forskningen. Vi vill också fortsätta ligga nära anhöriga eftersom det är där vi lär oss och kan vara ett stöd. Det stödet fyller en roll som faktiskt inte finns, men som är otroligt värdefull.

– Vi har också under åren lärt oss mer om sjukdomen och om hur insamlingsverksamhet fungerar, och arbetar i dag med den på ett effektivt sätt.

– Den stora skillnaden i dag jämfört med när Börje startade stiftelsen är att fler och fler sluter upp bakom oss och att vi har fått stora partners som vill arbeta med oss. Bland annat Solvalla, Volkswagen med flera. Det är partners som är viktiga för oss. Vi vill även värna om de små givarna och privatpersonerna, men vi jobbar alltid utifrån Börjes anda. Med det menar vi att vi alltid vill inkludera andra och göra det där lilla extra.

Karin Karlström fortsätter:

– Något som också tillkommit är Domarhjärtat, en dam och en herre som gjort något exceptionellt i Börjes anda.

– Sedan har vi vårt eget hockeylag i ”Fimpens” (Christian Eklund) liga som Rasmus Salming driver. Dessutom har vi ett pris tillsammans med EliteProspects

EliteProspects har ett pris efter Börje Salming.

Foto: Arkiv.

Saxat från EliteProspects:

"The Börje Salming Elite Prospect Award is a global award for the people who make hockey better without ever asking for credit. The teammate who lifts the room. The volunteer. The rink parent. The one who was just always there. Behind this award stands a jury that knows the game and believes the game is bigger than the scoreboard. Created together with the Börje Salming ALS Foundation, and in support of the fight against ALS."

Stig, vem är din bror Börje för dig i dag?

– Börje har varit min lillebror som varit bredvid mig hela vägen fram till den dag han lämnade oss. Vilket fint stöd vi har varit för varandra. Klart att jag saknar honom väldigt mycket som bollplank i olika sammanhang. Jag tror att han skulle säga detsamma om mig.