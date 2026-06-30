Bedrövad efter Hallam-kritiken: "Personangrepp"

Sam Hallam hade det svettigt under sina år som förbundskapten - Stefan Klockare uttalar sig om kritiken. Foto: Bildbyrån.

För fyra år sedan tog Sam Hallam över som förbundskapten, och han valde att plocka in Stefan Klockare som sin högra hand i ledarstaben. Klockare som då var assisterande tränare i Örebro fick också sällskap av Nicklas Rahm i rollen som assisterande förbundskapten.

Under de fyra åren spelade Tre Kronor sex mästerskap (om vi räknar i 4-Nations) och på dessa blev det tre tredjeplatser (två VM-brons och en tredjeplats i 4-Nations) samt tre kvartsfinaluttåg (två i VM och ett i OS).

Ledarstaben, med Sam Hallam i spetsen, fick också ta emot massiv kritik. Kritik som Stefan Klockare tycker gick för långt.

– Det var verkligen speciellt. Det var inte bra alltså. Men vi stöttade alltid varandra, från högsta ledning till de i laget, om någon blev utsatt.

– Kritik är en sak, men jag tycker det började gå mot personangrepp mot Sam. Det är mer magstarkt. Jag tycker inte det var schysst, säger Klockare till hockeysverige.se.

Var det svenska folkets eller medias kritik som du upplever som den värsta?

– Nja, svenska folket har jag inget att säga om. Utan det är det som varit i media. Det som stått i tidningarna har ibland varit lite väl starka ord.

Stefan Klockare om åren i landslaget

Vad tycker du själv om de resultat ni uppnådde under de här fyra åren?

– Euro Hockey Tour gjorde vi jättebra. Vi vann tre av fyra år, säger Stefan Klockare och fortsätter:

– I VM tog vi två bronsmedaljer, och tar man medalj i VM ska man vara nöjd. Det som svider allra mest med de fyra VM-turneringarna var förlusten mot Lettland (VM 2023) i Riga. Den matchen var häftig så här i efterhand, för det var den överlägset högsta ljudkuliss jag varit med om. Jag har aldrig tidigare upplevt något som ens varit nära. Och hade den matchen spelats någon annanstans hade vi vunnit. Men publiken var helt otrolig. Det gick inte ens att prata med de andra i båset. Där kan man snacka om att Lettland hade en sjätte utespelare. Men det är en torsk som fortfarande svider.

– Sen är det ju förlusten i semifinalen i hemma-VM (2025) som svider lite extra också. Visst, vi tar ett brons till slut, men den förlusten mot USA var jobbig.

Stefan Klockare, Sam Hallam, GM Josef Boumedienne och ass. förbundskapten Nicklas Rahm. Foto: Bildbyrån. De två senaste åren har landslagen haft dubbla storturneringar, med 4-Nations och VM 2025 samt OS och VM 2026. De två senaste åren har landslagen haft dubbla storturneringar, med 4-Nations och VM 2025 samt OS och VM 2026.

– I 4-nations gör vi en godkänd insats. Vi är obesegrade efter ordinarie tid, och vi slår USA i USA. Det är väl Finlandsmatchen som inte är bra. Där förlorar vi efter förlängning. Det gör vi ju också mot Kanada, men då tycker jag vi tar över matchen i två perioder efter att ha varit kraftigt utspelade i början.

Klockare menar också att relationen med NHL-stjärnorna varit bra.

– Vi har byggt upp en bra "connection" med spelarna där borta, och haft ett väldigt bra samarbete. De har verkligen ställt upp, och alla spelarna har verkligen velat vara med. Det har vi gjort jäkligt bra.

"Inte så som jag sett framför mig att jobbet skulle vara"

Hur påfrestande har de två senaste åren varit, med sammanlagt fyra stora turneringar?

– Jag är ganska bra på att slappna av mellan turneringar. Men den roll jag har haft...den har varit väldigt annorlunda. Man är ensam väldigt mycket, och det har varit väldigt många resor. Jag har blivit mer som en scout än en tränare, och jag är hellre tränare och en del av ett lag, säger Stefan Klockare.

– Men jag ska vara ärlig och säga att jag efter hemma-VM kände en viss trötthet i skallen på ett sätt som jag inte gjort efter de tre andra VM-turneringarna. Jag vet inte om det kanske hade något att göra med att det var en extra press med hemmaplanen och att man verkligen ville göra något bra.

Sam Hallam & Stefan Klockare. Foto: Bildbyrån.

Ångrar du att du tog jobbet?

– Nej, det gör jag inte. Men det var kanske inte så som jag hade sett framför mig att jobbet skulle vara.

Lägger du det på dig, eller var det något i arbetsbeskrivningen som inte stämde?

– Nej, jag lägger det helt på mig själv. Alltså...OS var en stor grej. Säger någon att man ska få uppleva en sådan grej så är det svårt att tacka nej. Jag visste att det skulle bli mycket resande, men inte att man så sällan skulle ha någon att resa med. Jag och Sam reste ofta till Nordamerika vid samma tillfälle men för att vi skulle hinna täcka så många spelare som möjligt var det svårt att resa tillsammans. Vi hade ju bara X antal dagar på oss. Så var det egentligen oavsett om vi var i Europa eller i Schweiz.

– Men med allt det sagt så är jag grymt tacksam över att ha fått möjligheten och att jag fick vara med om allt det här... 4-Nations, OS, fyra VM-turneringar och alla andra landskamper.

Känner du att du eller ni kunde ha gjort något annorlunda?

– Egentligen inte. Jag har inte reflekterat så mycket runt det, men jag kan inte säga något konkret. Vi har kört på utefter vår filosofi - ibland har det funkat och ibland inte. Vi tog ändå två medaljer och har överlag gjort stabila turneringar. Det man ska ha med sig är att det i VM i slutändan handlar om en enskild match och där måste man ha marginalerna med sig. Men det där sista lilla...det har inte varit till vår fördel.

– Jag tycker ändå överlag att den här tiden varit klart godkänd.

Stefan Klockare är sedan några dagar tillbaka klar som ny assisterande tränare i HV71. Om det berättar han här.