Hållander om tuffa året: "Tänkte jag skulle få göra annat"

Filip Hållander är hemma och tränar med Timrå IK . Detta efter en tuff förra säsong borta i USA och Pittsburgh Penguins .

– Jag känner mig alltid varmt välkommen, men det blir lite speciellt. Det är hemma, men man känner sig ändå som gäst på något vis. Men det är skitkul och speciellt nu med min situation som har varit, så är det perfekt att få vara på is med laget och kampas lite, berättar han för ST.

Filip Hållander drabbades av blodpropp

I november 2025 fick han beskedet att han drabbats av en blodpropp i benet. I februari var han tillbaka, men han bara göra några matcher i AHL innan han återigen försvann från spel.

– Jag spelade några matcher och fick lite skavanker. Då gjorde vi nya tester i förebyggande syfte. Då var det några värden som inte riktigt stämde och de ville ta det säkra för det osäkra. Så jag åkte tillbaka till Pittsburgh och gjorde lite fler tester och då hittade vi något i lungan, säger Hållander.

Exakt vad man hittade i lungan är inte klarlagt, men Filip Hållander bävade för att hockeykarriären kanske var över. Idag är 26-åringen tillbaka, 100 procent frisk. Nu siktar han på ta en plats i NHL till hösten.

– Jag har ett sista test när jag kommer dit eftersom jag inte tagit medicin på ett tag, sen ska allt vara lugnt. Sen är det en månad av hård träning innan campen börjar. Mitt mål är att ta en plats och vara en bärande spelare. Efter allt jag varit med om senaste året har jag svårt att se någon som är mer motiverad än mig att kliva ut på isen, säger Hållander bestämt.