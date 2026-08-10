LHC-stjärnan nära comeback: "Känns bra"

Remi Elie hade ett tufft fjolår i Linköping. En överkroppsskada höll 31-åringen borta från spel under i princip hela säsongen. Nu är kanadensaren tillbaka i full träning.

– Förra säsongen var tuff. Sen har jag fokuserat på att få ordning på min kropp i sommar och haft en bra plan att följa. Det känns bra nu, säger Elie till Corren.

Remi Elie siktar på comeback

Under sommaren har forwarden rehabtränat och behandlats av specialister för att få ordning på kroppen.

– Vi tar det vecka för vecka. Jag börjar lite lugnt och ser till att jag är redo för säsongen. Nu gäller det att bygga upp kroppen så att den håller över tid.

På torsdag spelar Linköping sin första träningsmatch mot Färjestad . Där kommer Elie med största sannolikhet inte finnas med.

– Förmodligen inte. Jag kommer nog att vänta några matcher. Vi har mycket tid, så det finns ingen brådska.

Trots att Elie bara spelade sju matcher i fjol hann han med fyra mål. Totalt har det blivit 56 poäng på 105 grundseriematcher för LHC.