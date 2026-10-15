Stanislav Svozil blir utlånad fram till 2029.

Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy

Efter fem år i Nordamerika valde Stanislav Svozil i år att återvända hem till Tjeckien . I somras presenterades backen av HC Kometa Brno, där han tidigare spelat mellan 2018 och 2021. Svozil skrev då på ett treårskontrakt med klubben, men han blev inte långvarig i Kometa Brno.

Stanislav Svozil spelade bara i två matcher för klubben under starten av säsongen. Därefter har 23-åringen varit utanför laget och ryktats vara på väg bort från Kometa Brno, bara några veckor in i sitt kontrakt som gäller fram till 2029.

Lämnar efter två matcher – lånas till 2029

Under torsdagen har Svozil till slut nått en lösning som innebär att han lämnar Kometa Brno. Kontraktet upphör dock inte utan officiellt blir backen utlånad till konkurrenten HC Litvínov. Det innebär att Litvínov tar över Svozils avtal och han lånas av klubben under resterande del av hans kontrakt till 2029.

– Stanislav är en ung men redan erfaren försvarare som har spelat i ligan, gjort flera år utomlands, spelat i NHL och också varit framgångsrik i flera landslagstävlingar. Det finns inte många så lovande spelare på marknaden, så vi är glada att vi lyckades värva honom från Kometa och ta över hans kontrakt. Han kommer att arbeta i Litvínov fram till slutet av säsongen 2028/2029, vilket passar in i vårt koncept och arbete mot klubbens framtid. Vi tror att han kommer att hjälpa oss att öka kvaliteten på försvaret, bidra med bra passningar, energi och samtidigt vara en viktig del av laget, inte bara nu utan även under de kommande åren, säger klubbens ordförande Jiří Šlégr.

Stanislav Svozil var lagkapten för Tjeckien i JVM 2023

Stanislav Svozil imponerade hemma i Tjeckien redan som U17-spelare då han tog en ordinarie plats i Kometa Brnos A-lag och prisades som ligans bästa junior 2019/20. I NHL-draften 2021 valdes Svozil sedan av Columbus Blue Jackets i tredje rundan.

Svozil stod sedan för en succésäsong 2022/23 där han var dominant för Regina Pats i WHL med 78 poäng på 56 matcher som back. Han var även lagkapten för Tjeckiens JVM -lag och stod för åtta poäng på sju matcher när Tjeckien tog JVM-silver 2023. Under slutet av säsongen 22/23 fick Svozil också göra NHL-debut och spelade två matcher för Columbus Blue Jackets.

Därefter fastnade dock 23-åringen i AHL och efter tre säsonger i farmarligan återvände han hem till Tjeckien. Nu väntar alltså spel i HC Litvínov för Svozil i stället för Kometa Brno.