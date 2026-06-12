Spelade Kanadas sista VM innan bojkotten – så gick det sen
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Spelade Kanadas sista VM innan bojkotten – så gick det sen

Publicerad 12 juni 2026 10:50
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
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VM-turneringen 1969 kom att bli Kanadas sista fram till 1977 i Wien. Turneringen 1970 skulle egentligen ha spelats i Montréal och Winnipeg. Biljetter var sålda så allt var klappat och klart. För att göra en lång historia kort så hotade Kanadas hälsominister, en herr Munroe, att hoppa av om inte dom fick spela med ett antal NHL-proffs, vilket också godkänts av Internationella ishockeyförbundet.

Men det skulle visa sig att dom som ställde upp och tävlade mot kanadensiska proffsen skulle förlora sin OS-status. Kanada hoppade av och turneringen kom att hamna i Sverige i stället.

Trots att Kanada hade ställt ett ganska starkt lag på benen i VM 1969 räckte det bara till en fjärde plats efter Sovjet, Sverige och Tjeckoslovakien. Vad hände med Kanadas spelare efter VM 1969? Hockeysverige.se har gjort en sammanställning av den fakta vi fått fram.

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Den här artikeln handlar om:

HistorikKanadaHockey-VM