Spelade Kanadas sista VM innan bojkotten – så gick det sen

Men det skulle visa sig att dom som ställde upp och tävlade mot kanadensiska proffsen skulle förlora sin OS -status. Kanada hoppade av och turneringen kom att hamna i Sverige i stället.

Trots att Kanada hade ställt ett ganska starkt lag på benen i VM 1969 räckte det bara till en fjärde plats efter Sovjet, Sverige och Tjeckoslovakien. Vad hände med Kanadas spelare efter VM 1969? Hockeysverige.se har gjort en sammanställning av den fakta vi fått fram.

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