Viggo Björck gick som åtta i draften till Winnipeg Jets. Nu står det också klart att de väljer att plocka över jättelöftet redan till nästa säsong. Djurgårdens IF Hockey hade hoppats på att få ha kvar honom en säsong till.

Men så blir det alltså inte.

Under söndagsnatten meddelade klubben att parterna nu går skilda vägar.

– Vi önskar Viggo stort lycka till i hans nya klubb och respekterar hans beslut, även om vi gärna hade sett honom i Djurgården en säsong till, säger Marcus Due-Boje i ett pressmeddelande .

Viggo Björck lämnar Djurgården

Det här innebär att Djurgården tappar en av sina tänkta toppcentrar. Trots sin ålder var Viggo Björck tänkt att vara en av de två första centrarna i laget. Men nu kommer 18-åringen alltså istället försöka slå sig in i NHL.

– Vi har vetat att det här kunde bli verklighet och har jobbat utifrån det scenariot också. I och med Viggos beslut kommer vi nu att arbeta för att addera två spelare i stället för en för att bibehålla slagkraften i vårt lagbygge.



Det blev därmed bara två säsonger i Djurgården för löftet från Täby. Den första säsongen slog han poängrekord i U20 Nationell med 74 poäng på 42 matcher, innan han den här säsongen slog sig in i SHL. Då blev det 15 poäng på 42 matcher i SHL.