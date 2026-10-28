Skadad - tas ändå ut i Tre Kronor

Samuel Fagemo är uttagen i Tre Kronor. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

Klockan 13 idag presenterar Rikard Grönborg Tre Kronors trupp till Nocco Hockey Games i Tjeckien och Finland, som spelas den 5-8 november.

Redan nu har förbundet avslöjat sex namn som är uttagna i truppen. Bland dessa sex finns något förvånande Samuel Fagemo, som just nu är skadad. Frölundas stjärnforward skadade sig i samband med hemmamatchen mot Djurgården för dryga veckan sedan. Enligt klubbens besked skulle han då missa 2-4 veckors spel.

– Han sträckte sig i slutet av matchen, muskelbristning. En rejäl bristning, sa Robert Ohlsson till GP.

De sex spelarna som förbundet presenterat i ett mejl till medlemmarna i Folkets lag är:

Melker Thelin , Färjestad

Jonathan Pudas , Skellefteå

Isac Hedqvist , Luleå

Emil Bemström , SC Bern

Samuel Fagemo, Frölunda

Jacob Larsson , SC Rapperswil-Jona

Spelschemat i Nocco Hockey Games 2026

Torsdag 5 november

17:30 Schweiz –Finland (spelas i Helsingfors)

18:30 Tjeckien –Sverige (spelas i Prag)

Lördag 7 november

13:30 Sverige–Schweiz (spelas i Helsingfors)

17:30 Finland–Tjeckien (spelas i Helsingfors)

Söndag 8 november

13:30 Tjeckien–Schweiz (spelas i Helsingfors)

17:30 Finland–Sverige (spelas i Helsingfors)