Skadad - tas ändå ut i Tre Kronor

Klockan 13 idag presenterar Rikard Grönborg Tre Kronors trupp till Nocco Hockey Games i Tjeckien och Finland, som spelas den 5-8 november.
Redan nu har förbundet avslöjat sex namn som är uttagna i truppen. Bland dessa sex finns något förvånande Samuel Fagemo, som just nu är skadad. Frölundas stjärnforward skadade sig i samband med hemmamatchen mot Djurgården för dryga veckan sedan. Enligt klubbens besked skulle han då missa 2-4 veckors spel.
– Han sträckte sig i slutet av matchen, muskelbristning. En rejäl bristning, sa Robert Ohlsson till GP.
De sex spelarna som förbundet presenterat i ett mejl till medlemmarna i Folkets lag är:
Melker Thelin, Färjestad
Jonathan Pudas, Skellefteå
Isac Hedqvist, Luleå
Emil Bemström, SC Bern
Samuel Fagemo, Frölunda
Jacob Larsson, SC Rapperswil-Jona
Spelschemat i Nocco Hockey Games 2026
Torsdag 5 november
17:30 Schweiz–Finland (spelas i Helsingfors)
18:30 Tjeckien–Sverige (spelas i Prag)
Lördag 7 november
13:30 Sverige–Schweiz (spelas i Helsingfors)
17:30 Finland–Tjeckien (spelas i Helsingfors)
Söndag 8 november
13:30 Tjeckien–Schweiz (spelas i Helsingfors)
17:30 Finland–Sverige (spelas i Helsingfors)