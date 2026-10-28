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Skadad - tas ändå ut i Tre Kronor

Publicerad 28 oktober 2026 08:57
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Samuel Fagemo är uttagen i Tre Kronors trupp till kommande turenering. Detta trots att Frölunda förra veckan meddelade att forwarden blir borta 2-4 veckor.

Samuel Fagemo är uttagen i Tre Kronor. Foto: Bildbyrån
Samuel Fagemo är uttagen i Tre Kronor. Foto: Bildbyrån
Foto: BILDBYRÅN

Klockan 13 idag presenterar Rikard Grönborg Tre Kronors trupp till Nocco Hockey Games i Tjeckien och Finland, som spelas den 5-8 november. 

Redan nu har förbundet avslöjat sex namn som är uttagna i truppen. Bland dessa sex finns något förvånande Samuel Fagemo, som just nu är skadad. Frölundas stjärnforward skadade sig i samband med hemmamatchen mot Djurgården för dryga veckan sedan. Enligt klubbens besked skulle han då missa 2-4 veckors spel.

– Han sträckte sig i slutet av matchen, muskelbristning. En rejäl bristning, sa Robert Ohlsson till GP.

De sex spelarna som förbundet presenterat i ett mejl till medlemmarna i Folkets lag är:

Melker Thelin, Färjestad
Jonathan Pudas, Skellefteå
Isac Hedqvist, Luleå
Emil Bemström, SC Bern
Samuel Fagemo, Frölunda
Jacob Larsson, SC Rapperswil-Jona

Spelschemat i Nocco Hockey Games 2026

Torsdag 5 november

17:30 SchweizFinland (spelas i Helsingfors)
18:30 Tjeckien–Sverige (spelas i Prag)

Lördag 7 november

13:30 Sverige–Schweiz (spelas i Helsingfors)
17:30 Finland–Tjeckien (spelas i Helsingfors)

Söndag 8 november

13:30 Tjeckien–Schweiz (spelas i Helsingfors)
17:30 Finland–Sverige (spelas i Helsingfors)

Den här artikeln handlar om:

Melker ThelinIsac HedqvistJacob LarssonEmil BemströmJonathan PudasSamuel FagemoSverige – landslaget Tre KronorFrölunda HC