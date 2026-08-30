Svensken lägger av – får ny roll i klubben

Sebastian Vidmar, här i Vimmerby, väljer att avsluta karriären.

Foto: Daniel Nestor/Bildbyrån

Ingen svensk har spelat fler matcher i ECHL än Sebastian Vidmar. Han har utmärkt sig i farmarligans farmarliga under flera års tid och har kommit upp i totalt 341 matcher och hans 192 poäng i ligan är näst bäst av alla svenskar i ligans historia. Endast Greger Hanson har fler poäng i ECHL genom tiderna.

Nu meddelar Sebastian Vidmar dock att karriären är över .

Nya jobbet – i Maine Mariners

32-åringen lägger skridskorna på hyllan, men blir ändå kvar i Maine Mariners där han har spelat i drygt två år. Klubben meddelar nämligen att Vidmar anställs som "Community and Player Relations Coordinator", och hans jobbeskrivning innebär att agera samordnare för samhälls- och spelarrelationer.

– Efter att ha haft skridskor på fötterna så länge jag kan minnas har jag bestämt mig för att avsluta min spelarkarriär. Jag har fortfarande mycket att ge till den här sporten, och jag är väldigt glad över att få stanna kvar i organisationen i en ny roll. Min fru och jag har kallat Maine för vårt hem sedan jag för första gången tog på mig en Mariners-tröja, och vi ser fram emot att bli kvar här även i framtiden, säger Vidmar i en kommentar på klubbens hemsida .

Maine Mariners skriver att, i sin nya roll, kommer Sebastian Vidmar att ansvara för klubbens samhällsinitiativ samt fungera som en länk mellan laget, kansliet, tidigare spelare, gräsrotshockeyn och de lokala samhällena runt om i Maine. Han kommer även att jobba i nära anslutning med klubbens välgörenhetsorganisation Maine Mariners Foundation.

Sebastian Vidmar – från Malmö till ECHL

Sebastian Vidmar har Malmö Redhawks som moderklubb och tog bland annat silver i TV-pucken med Skåne 2009. Han var sedan framträdande för Malmös J20 -lag innan han lämnade för spel i Nordamerika 2013. I juniorligan NAHL var Vidmar dominant under säsongen 2014/15 med hela 35 mål och 80 poäng på 58 matcher. Vidmar vann därmed både skytteligan och poängligan samt utsågs till bästa forward och prisades som ligans MVP.

Därefter tillbringade han fyra år på college innan det blev spel i ECHL med Norfolk Admirals. Sebastian Vidmar flyttade sedan hem till Sverige 2020 och spelade först för Trelleborgs IF i Division 2 innan han klev upp till Vimmerby i Hockeyettan . Där gjorde Vidmar 28 poäng på 41 matcher innan han återvände till USA under hösten 2021.

Sebastian Vidmar har därefter spelat för Adirondack Thunder, Savannah Ghost Pirates och Maine Mariners under fem år innan han nu lägger skridskorna på hyllan. Vidmar fick bland annat spela i ECHL:s All Star-match 2024 och var assisterande kapten för Maine Mariners under sina två sista år i karriären. Totalt blev det alltså 192 poäng på 341 matcher i ECHL för Vidmar som även fick testa på spel i fyra AHL -matcher under sin karriär.