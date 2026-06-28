Svensken återvänder till tidigare klubben

Sebastian Bengtsson återvänder till gamla jaktmarker.

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2021 valde Sebastian Bengtsson att lämna svensk hockey efter flera säsonger i HockeyAllsvenskan . Det har senare visat sig vara ett succédrag då forwarden har fått fart på karriären utomlands.

Han inledde i brittiska EIHL där Bengtsson gjorde hela 32 mål och 69 poäng på 55 matcher för Dundee Stars. Säsongen 2022/23 gick flyttlasset sedan till Schweiz för spel i andraligan SL. Han gjorde först 47 poäng på 32 matcher för HC La Chaux-de-Fonds och bytte sedan till HC Thurgau till säsongen 23/24. Där stod Bengtsson för 39 poäng på 40 matcher.

Bengtsson flyttade sedan till den franska toppklubben Rouen och även i Frankrike fortsatte Bengtsson leverera på en hög nivå och han producerade 50 poäng på 47 matcher i Ligue Magnus. Den gångna säsongen spelade 31-åringen i tyska andraligan för EC Bad Nauheim och landade in på 35 poäng efter 41 matcher.

Sebastian Bengtsson återvänder till Dundee Stars

Nu är Sebastian Bengtsson klar för en sjätte raka säsong utomlands. Han återvänder då till Skottland och skriver på ett kontrakt med Dundee Stars i brittiska ligan EIHL inför säsongen 2026/27.

– Värvningen blev delvis möjlig av supportrarna. Någon nämnde honom så jag gick tillbaka och kollade upp det. Han var väldigt bra senast han spelat i Dundee och har producerat väldigt bra siffror sedan dess. Jag tog kontakt med hans agent och vi har haft positiva samtal och lyckades nå en överenskommelse. Pucken verkar alltid hitta honom och han är väldigt bra runt målet. Även när han själv inte avslutar så skapar han chanser för sina lagkamrater. Han ger oss något extra i offensiven, säger tränaren Scott Dutertre på klubbens hemsida .

Sebastian Bengtsson är fostrad i Huddinge IK men spelade juniorhockey i både Djurgården och Färjestad innan han tog steget till Södertälje . Mellan 2014 och 2018 spelade Bengtsson i HockeyEttan innan han värvades tillbaka till SSK. Det blev två säsonger i Södertälje men 2020 lämnade han SSK för spel i nykomlingen Väsby IK . Efter Väsbys degradering tillbaka till HockeyEttan 2021 lämnade han sedan Sverige.

Totalt har Bengtsson gjort 53 poäng på 154 matcher i HockeyAllsvenskan och 125 poäng på 143 matcher i HockeyEttan under sin karriär i Sverige.