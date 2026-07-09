Sean Malone i Örebro.

Foto: Bildbyrån.

Efter två starka säsonger i Schweiz valde Örebro Hockey att plocka in Sean Malone inför den gångna säsongen. Amerikanen hade då höga förväntningar på sig - men levde inte upp till dem. Det blev nio poäng på 31 matcher innan Örebro valde att dumpa honom. Det blev då ett lån tillbaka till SCL Tigers, där han spelade de två föregående säsongerna.

Sedan säsongen tog slut har 31-åringen gått utan kontrakt. Det initiala avtalet med Örebro sträckte sig fram till 2027, men det bröt parterna redan i januari.

Nu har det däremot löst sig med en ny klubbadress.

Sean Malone klar för spel i Tyskland

Det blir nästa säsong spel i Tyskland för centern. Ny klubbadress blir Augsburg Panthers, där den tidigare NHL-tränaren Bill Peters har huvudansvaret.

– Marknaden för centrar är mycket konkurrenskraftig. Vi är därför desto mer glada att Sean Malone har valt tyska ishockeyligan och Augsburg Panthers. Han besitter fantastiska färdigheter i tekningscirkeln, kan göra skillnad i båda ändar av isen, och hans intensiva och snabba spelstil kommer att vara en stor tillgång för oss, säger sportchef Larry Mitchell i ett pressmeddelande.

Sean Malone spelade innan flytten till Europa i AHL. Han står även noterad för två matcher i NHL. Nu väntar ett trejde europeiskt land för spelaren.