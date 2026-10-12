Uppgifter: Lämnar SHL-klubben – flyttar hem

Sampo Ranta ser ut att lämna Örebro.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

I torsdagens match mot Djurgårdens IF Hockey inledde Sampo Ranta som extraforward. I lördags blev det sedan läktaren för finländaren. Han har på de inledande sju matcherna stått för en assist och inte levt upp till förväntningarna i Örebro Hockey.

Forwarden kom till klubben efter två säsonger i MoDo Hockey med 31 respektive 25 poäng i SHL. Väl i Örebro har det gått tyngre. Första säsongen blev kantad av skador och han begränsades till endast 16 matcher. Under Martin Filander har han nu inte imponerat och alltså hamnat utanför laget.

Under söndagen rapporterade Urheilucast att han är klar för en flytt hem till Finland. Nu kommer även Sportbladet med samma uppgifter som placerar 26-åringen i Helsingfors IFK, Olli Jokinens klubb.

Sampo Ranta flyttar till Helsingfors

Sampo Ranta har inte spelat i Finland sedan säsongen 14/15. Forwarden lämnade tidigt för spel i Österrike innan han tog steget via USHL och NCAA till ett NHL-kontrakt med Colorado Avalanche. Där blev det även 16 matcher innan flytten till Örnsköldsvik.

Av allt att döma blir det nu en debut i Liiga inom kort.