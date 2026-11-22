Nathan MacKinnon är borta en längre tid efter sin underkroppsskada. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Colorado Avalanche har drabbats av ett tungt bakslag. Stjärncentern Nathan MacKinnon väntas bli borta i tolv veckor efter att ha undersökts av en specialist för sin underkroppsskada. Det är betydligt längre än den ursprungliga prognosen på en månads frånvaro.

Det var Jesse Montano som rapporterade det uppdaterade skadebeskedet på lördagen. Enligt uppgifterna har MacKinnon träffat en specialist under de senaste dagarna och den nya prognosen pekar på omkring tre månaders rehabilitering.

31-åringen skadade sig i mötet med Ottawa Senators den 12 november. Efter en crosschecking från backen Artiom Zub i en situation under matchen, som Colorado förlorade med 3–4 efter förlängning, föll MacKinnon till isen och tog sig mot höger höft. Han kunde inte fortsätta spela.

Nathan MacKinnon borta i tre månader

MacKinnon har stått för en stark säsongsinledning med tio mål och 20 assist på 20 matcher. Förra säsongen vann han NHL:s målliga med 53 fullträffar och producerade totalt 127 poäng (53+74) på 80 matcher.

Kanadensaren valdes som nummer ett i NHL-draften 2013 och är nu inne på sin 14:e säsong i Colorado. Han har bland annat vunnit Stanley Cup med klubben 2022, Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare 2024 och Maurice ”Rocket” Richard Trophy som NHL:s främste målskytt förra säsongen.

MacKinnon är dessutom Colorados främste spelare genom tiderna när det gäller poäng (1 172), mål (430) och assist (742).

Även Cale Makar skadad

Colorado saknar sedan tidigare även backstjärnan Cale Makar, som har vunnit Norris Trophy som NHL:s bästa back två gånger. Även han skadade sig i förlusten mot Ottawa den 12 november och beräknas bli borta i omkring två veckor. Den ursprungliga prognosen för hans återkomst ligger alltjämt fast.

Avalanche har vunnit två av de tre matcher som laget spelat sedan MacKinnon och Makar skadade sig. Medan Makar väntas vara tillbaka innan november är över får Colorado sannolikt klara sig utan sin poängkung åtminstone fram till efter All Star-uppehållet.

Efter 23 matcher har Avalanche samlat ihop 29 poäng och ligger på tredje plats i den jämna Central Division.

Colorado tar emot Montreal Canadiens på onsdag innan laget gästar Minnesota Wild på fredag.