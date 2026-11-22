Matthew Knies firar Columbus 3–3-kvittering mot sitt forna lag – efter William Nylanders misstag. Foto: Nick Turchiaro-Imagn Images

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Toronto Maple Leafs har nu nio raka förluster – och nederlagen blir allt mer smärtsamma. Efter lördagens 3–4-förlust mot Columbus Blue Jackets riktade lagkaptenen Auston Matthews skarp kritik mot lagets insats.

– Vi borde skämmas. Det är inte rättvist mot människorna som har betalat för att komma hit och titta. Ja, det är oförlåtligt, säger Matthews till medierna efter matchen.

Toronto har haft en minst sagt mardrömslik period. I torsdags tappade laget en 3–0-ledning mot Los Angeles Kings och föll till slut med 3–4 efter straffläggning. På lördagen var det dags för ett nytt kollapsartat nederlag.

Maple Leafs hade en 3–1-ledning långt in i den andra perioden mot Columbus, men släppte därefter in tre raka mål och förlorade med 3–4 under ordinarie speltid.

Columbus dominerade matchbilden

Även om Toronto återigen tappade en fleramålsledning var det svårt att hävda att laget förtjänade ett bättre resultat. Columbus vann skottstatistiken med 35–26, dominerade puckinnehavet och stod för 66 procent av matchens förväntade mål, enligt Natural Stat Trick.

Blue Jackets är dessutom knappast något topplag i nuläget. Inför matchen låg Columbus på sjunde plats i Metropolitan Division med 18 poäng efter 21 matcher.

Matthews är medveten om att det enda sättet att ta sig ur den djupa svackan är att fortsätta arbeta hårt och hitta sätt att förbättra spelet.

– Det är upp till ledarna i det här laget att höja sin nivå och fortsätta visa vägen ut ur det här. Vi måste helt enkelt bli bättre och höja vårt spel ett snäpp. Hur tufft det än är måste vi fortsätta komma till rinken varje dag. Solen går upp i morgon också, och då måste vi vara hungriga, redo att jobba och redo att bli bättre. Vi måste ta oss igenom det här tillsammans, inte var och en för sig, säger lagkaptenen.

Tung natt för William Nylander

Den hårt kritiserade William Nylander svarade för en assist i matchen, men det var hans agerande innan tidigare lagkamraten Matthew Knies 3–3-kvittering som fick fansen att se rött.

Svensken fick pucken bakom eget mål och försökte rensa undan den med en backhand. Knies, som trejdades till Columbus mot Kirill Martjenko innan säsongsstarten, plockade ned pucken med handen och satte den i krysset.

– Jag försökte bara få undan den ur försvarszonen och kastade in den i mitten... Det var dumt gjort, konstaterar Nylander.

Columbus stjärnback Zach Werenski satte sedan det avgörande 4–3-målet för Blue Jackets.

Toronto – Columbus 3–4 (2–1, 1–1, 0–2)

Toronto: Auston Matthews (14), Jake McCabe (1), Teddy Blueger (4).

Columbus: Damon Severson (3), Adam Fantilli (7), Matthew Knies (6), Zach Werenski (5).