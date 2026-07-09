Så ska Hudiksvall äntligen ta steget: "Då kommer vi klara det"

Lars "Lillis" Lövblom i Hudiksvall.

Lars Lövblom har jobbat som sportchef i Hudiksvalls HC sedan 2016. Att klubben gjort stora framsteg under åren råder det inga tvivel om, men även om ”Hudik” haft stora framgångar de senaste säsongerna har man också åkt på tuffa käftsmällar när laget ska ta sista steget upp till Hockeyallsvenskan.

– Det är framför allt att vi blivit organisatoriskt bättre, säger ”Lillis” Lövblom då hockeysverige.se frågar honom om vad som blivit bättre i Hudiksvall sedan han klev på jobbet 2016.

– Det är så när man hållit på under många år, att man lite grann tar två steg framåt och ett bakåt i de här grejerna. Det tar tid att bygga upp och så vidare. Naturligtvis också att A-laget tagit steg varje år.

– Sedan får vi försöka jobba på ungdoms- och juniorsidan på sikt, men jag tror att ett A-lag är jätteviktigt för ungdomarna så att de kan få förebilder och med det då få lite bättre fart på ungdomssidan.

Ni har varit nära att ta steget upp säsong efter säsong utan att lyckas, hur mycket tålamod har du själv och hur laddar du om för att försöka igen nästa säsong?

– Jag tänker väl inte så. Klart att säger man det på sättet du säger kan det vara deprimerande. Samtidigt är det, som Ingemar Stenmark sa, att ju mer man tränar desto mer tur har man, eller något åt det hållet. – Vi har varit nära. Sedan är själva Hockeyettan… Ett av 40 lag, då är det tufft att göra det. Det gäller att vara där vid rätt tidpunkt. Samtidigt får vi till oss bra spelare hela tiden så vi har en bra organisation. Då blir det också lättare för oss att ladda om.

Hur upplever du att intresset för laget är i stan?

– Intresset är bra. Vi är den största idrotten i stan. Man märker att det blivit mer och mer. Sedan är det så, precis som på alla andra ställen, jag tror man blir lite bortskämd när laget ligger i toppen hela tiden. – Vi vet också vilken skillnad det är att gå upp en division. Oavsett om det är från Hockeyallsvenskan till SHL eller Division 1 till Hockeyallsvenskan. Det är tuffa steg att ta.

Missade uppflyttningen - igen

Hudiksvall var nära att gå upp i våras, men när det till slut skulle avgöras var det Visby/Roma som vann och fick ta steget upp.

– Jag tror att Visby var mer vana vid att spela tuffare matcher. Vi hade haft en ”strike” där vi spelat bra under en längre tid. När vi sedan kom in i finalserien, jag tycker även i första matchen fast vi vann den, att vi var lite halvslarvig

– Match två, den matchen var riktigt dålig. Sedan tappade vi momentumet. Efter det var det två jämna matcher i Visby, men det var match två som spökade till det lite grann.

Visby/Roma gick upp till Hockeyallsvenskan efter finalseger mot Hudiksvall.

– Sedan är det jämna tillställningar, precis som mot Troja året före. Någonstans har vi ändå inte räckt till i slutändan. Vad det beror på? Man har inte svar på allt jämt heller. Vi var väl förberedda och jag tycker att vi gjort saker och ting i vår säsongsplanering och så vidare.

– Klart att vi tittat lite på spelet tillsammans med tränarna och kanske ska lägga till lite saker i spelet för att vara bättre förberedda för slutspelshockey. Samma sak där, att det är lätt att säga när man står där att man ska in mer på mål och skjuta mer, men det arbetet lär vara konsekvent under en hel säsong.

– Vi får lägga till saker som vi tycker behövs för att ta nästa steg, vilket också är det vi jobbar efter.

Så satsar Hudiksvall kommande säsong

Hudiksvall har inför säsongen värvat bland andra Rasmus Larsson, Viktor Eriksson, Emil Stadin, Wille Johansson, Oskar Lundqvist och Viggo Nordström. Dessutom lånar man in målvakten Ebbe Lundberg från MoDo Hockey.

– Nu är inte alla spelare vi tagit in officiella ännu. Vi fortsätter bygga på det lag vi haft. Sedan försvinner några spelare av olika anledningar. En del försvinner uppåt, andra i sidled eller neråt.

– Jag tycker att vi kommer få en ny stomme med Jacob Svensson och lite andra spelare. Sedan har vi de nya med Viggo, Oskar Lundqvist, Rasmus Larsson, Ebbe…

– Jag tror att man behöver ha en omsättning på fem, sex spelare varje säsong. Det är jag helt övertygad om och de spelarna kommer också tillföra oss mycket.

Ebbe Lundberg och Rasmus Larsson är två av Hudiksvalls nyförvärv till nästa säsong.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Handlar det delvis om att få in ny energi i gruppen?

– Ja, det tror jag. Sedan är vi där vi är i näringskedjan och tappar alltid någon uppåt. Vi tappar även någon som bör ha mer istid någon annanstans. Bland annat gick en spelare (Max Sjöholm) till Sundsvall. Samma sak där, att även spelarna ibland behöver ny miljö.

– Sedan är Filip Algeman och hela staben kvar från förra säsongen. Lika med materialare, massörer och läkare. Det ingjuter också en trygghet och kontinuitet i det vi håller på med, vilket också är viktigt i min värld. Givetvis kan man sedan alltid diskutera resultat och sådana saker, men det får andra göra.

Det blir nyckeln för att äntligen ta klivet

Just kontinuiteten på ledarsidan är också något ”Lillis” Lövblom gärna lyfter fram.

– Ja, jätteviktigt. Vi har haft förmånen under fem års tid, från Dennis Hall till Filip Algeman, att ha duktiga tränare. Ambitiösa tränare som vill uppåt. Det är också ett bra skyltfönster för oss.

Vad blir nyckeln kommande säsong om ni ska ta er hela vägen genom nålsögat och upp till Hockeyallsvenskan?

– Jag tror att vi ska fortsätta från där vi är. Titta på det vi gjort bra. Efter det lägga till saker och ting, smågrejer, för att lyckas hela vägen. Att vi även har en kontinuitet där och inte bara ändrar för ändrandets skull.

När tar Hudiksvall äntligen klivet upp?

Foto: Bildbyrån.

– Vi gör så pass många bra saker. Det ska vi fortsätta med för att sedan försöka snurra och skruva på vissa saker. Gör vi det tror jag att vi till slut kommer att klara av det.

– Titta bara på Umeå (Björklöven) eller hur lång tid tog det för Skellefteå att gå upp och så vidare. Man får inte ge upp någonting. Det är också vad som är idrotten när man pratar om att orka, men ett av 40 lag går upp varje säsong. Då skulle man kunna säga varje år att 39 lag inte orkar. Det går såklart inte heller.

– Klart att idrotten går ut på att vinna, men alla kan inte vinna, men ändå göra en bra prestation, avslutar Lars ”Lillis” Lövblom.