Svenske stjärnans lag lades ner - är nu klar för ny klubb

Fanny Rask stannar i Schweiz. Foto: Alamy.

De senaste tre åren har Fanny Rask spelat för Ambrí-Piotta, där den tidigare landslagsforwarden vräkt in poäng. Det har blivit 116 på 82 matcher, och som allra vassast var hon under debutsäsongen i ligan då det blev 55 poäng på 28 matcher vilket gav en tredjeplats i poängligan.

Men nu byter Rask klubb. Det blir dock en fortsättning i Schweiz, då hon är klar för ZSC Lions från Zürich. De blev mästare tre år i rad, 2022 till 2024, men kommer nu från två raka femteplatser. Just nu är 35-åringen ensam svensk spelare i laget.

– Vi är väldigt glada över att ha fått in en spelare med hennes kvalitet och erfarenhet i vårt lag. Fanny har förmågan att styra spelet, tar ansvar i avgörande ögonblick och har en stark förmåga att avsluta. Med sin långa internationella erfarenhet kommer hon att kunna bidra med viktiga impulser till laget, både på och utanför isen. Vi är övertygade om att hon kommer att stärka laget sportsligt och bidra på ett värdefullt sätt till att vi når våra gemensamma mål, säger sportchef Christine Meier till klubbens hemsida.

Fanny Rask om flytten

Rasks tidigare lag, Ambri-Piotta, har lagts ner och dragit sig ur högstaligan.

– Situationen i Ambri var förmodligen oundviklig mot slutet. Jag är ändå väldigt ledsen över att laget sig ur ur, eftersom jag har haft tre underbara år i Ticino och är väldigt tacksam för dem, säger hon.

Rask har under många år tillhört Sveriges bästa forwards. På meritlistan finns fyra VM-turneringar med Damkronorna. Hon har också vunnit ett SM-guld. Bara åtta spelare har gjort fler matcher i den svenska högstaligan än Rasks 397, och i alla tiders poängliga är hon på plats 14 med 334. Hon avslutade karriären 2020 men gjorde comeback i Djurgården ett par år senare, innan karriären förlängdes ytterligare med en flytt till Schweiz.