Joel Lassinantti är tillbaka till sitt vanliga jag igen efter tuffa tiden.

Foto: Bildbyrån/Montage

“Det var en ganska tuff match men jag tycker det är väldigt starkt att lyckas vinna”

Så säger Joel Lassinantti för att sammanfatta torsdagens bortavinst mot HV71. Luleåmålvakten fick verkligen jobba för segern. HV71 skapade flera A-chanser och sköt sammanlagt 36 skott på mål. Lassinantti stod dock för en stark insats med flera högklassiga räddningar, bland annat en plockhandsräddning i första perioden på ett skott av Pavol Regenda.

– Jag sade till målvakten att han aldrig hade kunnat se det komma när det gick så fort. Han sade själv att det bara var tur att hans plockhandske var där… Jag sköt ju bara pucken rakt in i hans plock, sade Regenda till TV4 om målchansen.

Joel Lassinantti om tv-räddningen: “Lite töntigt”

Joel Lassinantti stoppade pucken med plocken precis på mållinjen och lyfte den uppåt i samband med räddningen. Situationen granskades sedan för att se om Lassinanttis plockhandske var över mållinjen.

– Det blev bra. Han kom ju runt bakom målet och jag hinner inte riktigt lokalisera var skytten är. Jag hade ett bra positionsspel och ibland, om man ligger rätt, så kommer pucken på en någon gång också, säger Lassinantti och menar att han aldrig var orolig för att pucken skulle vara över linjen:

– Nej, jag tycker ändå att jag kände på mig att den var på rätt sida. Det såg man ganska tydligt på bilderna också.

Visst var det lite av en tv-räddning också?

– Ja, det kan vara lite töntigt sånt där. Men jag tror att det blev en reaktion för att pucken for bakåt lite grann. Det kanske inte är mina signum att göra sådana saker utan det bara blev så.

Joel Lassinantti blev matchvinnare för Luleå mot HV71, precis som i flera matcher under hösten.

Foto: Bildbyrån/Montage

Hyllas stort efter succén i Luleå

Joel Lassinantti har haft en strålande höst i Luleå så här långt. Med 92,5 i räddningsprocent och 1,87 GAA är 33-åringen uppe som en av ligans absolut bästa målvakter under hösten. Han ligger topp fem i målvaktsligan och hyllas också av Luleås målvaktstränare Gusten Törnqvist.

– Jag tycker att han har hittat ett bra lugn i år. Det är klart att det påverkar ju om man inte spelar sitt bästa spel. Just nu är han väldigt harmonisk och på en bra plats, sade Törnqvist i TV4:s sändning i torsdags och tillade även:

– Jag är inte överraskad utan jag tycker att han har haft perioder, i fjol och året innan dess, där han har varit väldigt bra. Man ser ju att spelet har funnits där. Sedan har det kanske inte varit bra över tid så, där har det svajat lite mer. Att han fortfarande kan spela bra hockey, det har jag aldrig tvekat på. Det ser vi ju nu också.

Även lagkamraten Brian O'Neill är full av beundran för sin målvakt.

– Han har spelat på en väldigt hög nivå hela säsongen. Det är grymt att se att han känner sig bra fysiskt igen och att han är tillbaka på den höga nivån som vi alla vet om att han besitter. Han har vunnit flera matcher åt oss, gör alltid räddningarna som han behöver göra – och ibland också fler räddningar än vad som krävs av honom, säger O’Neill till hockeysverige.se.

Joel Lassinantti har återfunnit sin toppnivå igen.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Så har Joel Lassinantti hittat tillbaka till toppnivån

Joel Lassinantti har varit en stjärnmålvakt i SHL under stora delar av sin karriär. De senaste åren har dock varit tyngre för norrbottningen. Han drabbades av körtelfeber 2023 och har lidit av långvariga men till följd av sjukdomen i flera år samtidigt som han också har haft problem med en knäskada, vilket krävde operation.

Lassinantti såg då ut att tappa förstaspaden i Luleå till “arvtagaren” Matteus Ward. Men i år har “Lassi” hittat tillbaka till sin toppnivå igen. 33-åringen har fått speltid i 13 av Luleås 15 matcher samt återfunnit sin status som en klassmålvakt i SHL.

– En stor nyckel är ju att jag känner mig fräsch i kroppen och kan spela ut mitt spel på ett helt annat sätt än tidigare säsonger. Det är nog den stora anledningen egentligen, sedan försöker jag bara njuta. Det är inte en garanti att kroppen är i skick så just nu känner jag att jag njuter bara, säger Lassinantti om succén.

Såklart förstår man ju att du har påverkats av körtelfebern och så, men hur hämmande har det egentligen varit?

– De där långvariga effekterna har påverkat mig ganska mycket i hur min toppnivå på energin har varit. Har man inte den med sig tappar man ju några procent där. Samtidigt har ena knät strulat också och då tappar man ju ännu lite mer procent där. Det blev som en ond spiral i många lägen. Dels att man inte riktigt hade orken och sedan dels också att man var lite sen i vissa situationer.

De senaste åren har varit kämpiga för Lassinantti.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Lassinantti: “Han har nog haft ett tuffare jobb”

Ett viktigt stöd för Joel Lassinantti genom åren har varit målvaktstränaren Gusten Törnqvist.

– Det gäller ju hela tiden att ha en bra dialog. Om man har problem med skador måste man kanske anpassa sitt spel lite efter förutsättningarna. Samtidigt har vi alltid försökt bygga på hans styrkor och det sättet som både han och vi vill att han ska spela. Det gäller att hitta tillbaka till känslan och spelet som har funkat. Just nu funkar det ganska bra. Vi får hoppas att det är på rätt väg, sade Törnqvist till TV4.

Lassinantti har haft Gusten Törnqvist som målvaktstränare under nästan hela sin karriär. Deras nära relation har underlättat processen att komma tillbaka, menar “Lassi”.

– Absolut, det har varit ett jättebra stöd. Jag och han har ju jobbat tillsammans väldigt länge och han såg på mig att jag inte var på min toppnivå och att jag inte hade så mycket mer att ge just där och då. Jag tror att han har haft ett ganska tufft jobb, för han har ändå velat att jag ska komma in och leverera, men det har jag inte lyckats göra de senaste åren. Han har nog nästan haft ett tuffare jobb.

Nu måste det väl vara lite lättare för honom när du fått den här starten?

– Ja, jag hoppas det i varje fall, säger Lassinantti med ett skratt.

Gusten Törnqvist och Joel Lassinantti känner varandra väl efter alla år i Luleå.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Bättre än på flera år: “Det har varit påfrestande”

Mellan 2014 och 2022, under sina åtta första säsonger i Luleå, hade Joel Lassinantti alltid över 91 i räddningsprocent. I de fyra efterföljande säsongerna har räddningsprocenten dock gått ner och legat mellan 89 och 90. Förra säsongen var Lassinanttis sämsta i SHL, rent statistiskt, med 89,0 i räddningsprocent och 2,61 insläppta mål per match.

Har du hela tiden haft en tro på att du kunde komma tillbaka till den här nivån igen?

– Såklart har det varit påfrestande kombinerat med en del frustration och lite oro också. I och med att det har varit så långvarigt, och vi har testat så många olika varianter på lösningar, så i vissa stunder kändes det som att man famlade lite grann. Jag tycker att jag har haft bra hjälp på vägen och någonstans ändå alltid haft en tro på att det någon gång kommer att vända.

Joel Lassinantti menar nu att han känner sig fräschare och i bättre fysisk form än vad han gjort på flera år.

– Just att kroppen känns bra gör ju att man dels kan träna på en hög nivå och sedan dels också ha förmågan att spela mycket matcher. Det är sjukt kul just nu bara, avslutar 33-åringen med ett leende.