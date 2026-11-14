Frondell: "Vi är fiender för en dag"

Anton Frondell och Viggo Björck - ikväll läggs vänskapen åt sidan. Foto: Bildbyrån.

Redan den 15:e oktober möttes de i NHL för första gången. Nu ska de tidigare lagkamraterna från Djurgårdens IF Hockey och landslaget, Anton Frondell och Viggo Björck mötas i NHL för andra gången.

Ikväll, klockan 21:30 svensk tid, tar sig Chicago Blackhawks nämligen an Winnipeg Jets på hemmais med de båda svenska juniorstjärnorna på isen.

– Vi är fiender för en dag. Jag kommer förmodligen inte använda vår gruppchatt (med Frondell, Björck och Victor Eklund). Jag ska försöka hålla fokus och stanna i min bubbla, säger Frondell till Chicago Sun-Times inför matchen.

– Men utanför isen är vi bästa vänner.

Tung period för Chicago och Frondell

Chicago har haft en mardrömsstart på säsongen och Frondell har gått poänglös av isen vid tio av de tolv senaste matcherna. Totalt har han gjort nio poäng på 19 matcher under hösten.

– Han gillar sina lagkamrater väldigt mycket och jag är glad att han har hittat in i laget. Jag är bara glad över att han är glad, sade Viggo Björck inför kvällens match.

Winnipeg har å sin sida vunnit fem raka matcher, och Viggo Björck har gjort poäng i tre av de fem matcherna efter att dessförinnan spelat 16 matcher utan att göra poäng.

– Men för att vara en så ung spelare, 18 år, har han varit väldigt bra i spelet utan puck, berömde coachen Scott Arniel honom inför matchen.