Bryter med backen - som flyttar till konkurrent

William Eckmyhl tackar för sig. Foto: Bildbyrån.

William Eckmyhl anslöt till Kalmar HC inför klubbens andra säsong i Hockeyallsvenskan. Då hade han vräkt in poäng i Hudiksvalls HC i Hockeyettan under några säsonger.

I HockeyAllsvenskan har dock rollen blivit mindre och poängen färre - och nu meddelar Kalmar på sin hemsida att Eckmyhl lämnar klubben i förtid.

– Riktigt tråkigt att gå skilda vägar med William då han alltid varit en bra lagkompis och god representant för föreningen, samtidigt har speltiden varit knapp och vi förstår att han behöver byta miljö för att uppnå mer av det, säger GM Daniel Stolt.

William Eckmyhl lämnar Kalmar för Nybro

Eckmyhl spelade för Kalmar så sent som i onsdagens match mot Visby/Roma men fick då bara ungefär fyra minuters istid. Totalt blev det nio poäng på 102 seriematcher i Kalmartröjan för den 26-årige backen.

Kort efter Kalmars besked presenterades han av den hockeyallsvenska rivalen Nybro Vikings IF.

– Det känns bra att få in William. I honom finns erfarenhet av ligan, viktiga matcher och flera uppsidor i hans spel. Efter många riktigt bra år i Hockeyettan så har han väntat på det riktiga lyftet i Hockeyallsvenskan och jag hoppas han ska få det i vår miljö, säger sportchef Mikael Aaro till klubbens Instagramkonto.