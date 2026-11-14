Säkrar upp JVM-aktuella backen - skriver kontrakt

Liam Pettersson. Foto: Bildbyrån.

Liam Pettersson värvades inför säsongen från Växjö Lakers till Djurgårdens IF Hockey. Där har han gjort det bra och slagit sig in i laget, och förra veckan fick han också debutera för Juniorkronorna. Nu är backen högaktuell för spel i vinterns Junior-VM.

Nu har han också passerat de 100 minuter som garanterar att man erbjudits ett rookiekontrakt. Ett avtal han nu också skrivit på. Pettersson blir därmed Djurgården trogen till och med våren 2028.

– Liam har tagit steg som, jag vet inte om vi ska säga att vi inte hade räknat med det, för vi såg vilken fantastisk talang det är, men vi hade ett långsiktigt tänk med Liam. Det har han nånstans kört ifrån omgående och visat vad duktig han är och hur snabbt hans egenskaper funkar bra i Djurgårdens miljö, säger sportchefen Marcus Due-Boje.

19-åringen har gjort en assistpoäng på 19 matcher i SHL och dessutom sju poäng på sju matcher med Djurgårdens J20-lag.

– Det känns bra. Man har väl inte tänkt på det jättemycket, men det har legat lite i bakhuvudet. Skönt att ha det avklarat. Det är ett mål man har drömt om att uppfylla hela livet, säger han om kontraktet.

Egon Ekberg sajnar med Djurgården

Inte bara Liam Pettersson har sajnat med DIF den här veckan. Först skrev Hampus Zirath ett treårigt juniorkontrakt till 2030 . Och nu har också backen Egon Ekberg, 18, sajnat. Ekberg har inte spelat med A-laget ännu, men har funnits med på träningarna då och då under hösten, skriver Djurgården på sin hemsida. Han är född i september 2008.

– Egon är en väldigt skicklig back. Han kom in på intag (till hockeygymnasiet) som forward initialt och blev en back. Han har gjort det jäkligt bra. Det finns en naturlig skicklighet i honom med de forwardsegenskaper han hade sedan tidigare. Han har gjort ett jättebra år han också. Kul att kunna slussa fram en back här. De två ska bli jättekul att följa, säger Due-Boje.

– Kommande år ska vi se till att han utvecklas så mycket som möjligt så får vi se vilken väg som är bäst.