Djupdykning: Därför är HV71 återigen ett bottenlag

Dåliga starter har varit något som gäckat HV71 på senare år. Det är i ganska stor utsträckning redan då som man cementerat sig som ett bottenlag och sedermera ett kvallag. Undantaget var 2023 då man med hjälp av en stekhet André Petersson och en lika het Joni Ortio radade upp segrar på slutet och tog sig upp på säker mark på Brynäs IF bekostnad. Då var man i slutändan närmare slutspel än kval efter att ha varit ligans näst bästa lag de tio sista omgångarna.

Ifjol låg HV71 sist i SHL efter 15 matcher. Då hade de tagit tio poäng och var fyra poäng bakom Brynäs och Leksands IF som låg före. När vi summerade säsongen var man förvisso ikapp Leksand, men hela 19 poäng bakom Brynäs. Upp till Timrå IK på säker mark skiljde det sex poäng och det är egentligen där det blir intressant. Efter 15 matcher var de nämligen 13 (!) poäng bakom Timrå. De tog alltså in sju poäng på dem. Med en bättre start hade HV kunnat slippa kval.

Ser vi från omgång 16 till 52 var HV faktiskt SHL:s nionde bästa lag. Placeringen bakom Färjestad BK. Det var alltså de första 15 omgångarna som sabbade egentligen allt. Under den perioden hade de ett poängsnitt på 0,67 poäng per match vilket skulle ge en totalpoäng på cirka 35. Men HV lyfte sig hela vägen till 59 poäng. Och ändå var det aldrig riktigt nära att man skulle undvika kval.

Och nu är man här igen. HV71 har elva poäng på 15 matcher. Ett poängsnitt på cirka 0,7. De kommer landa på cirka 38 poäng om det här fortsätter. Karlskrona hade 31 poäng under sin sämsta säsong i SHL. Oskarshamn hade 44 under sin sämsta säsong. HV skulle placera sig däremellan om det här fortsätter.

Det är lite för tidigt för att säga vad som krävs i poängväg för att HV ska hålla sig kvar, men för enkelhetens skull kan vi räkna på 60 poäng. Då behövs 49 poäng de sista 37 matcherna. Det är ett snitt på 1,32 poäng per match. Långt ifrån omöjligt - men de behöver nästan dubbla sitt nuvarande poängsnitt.

Vad är det då som gjort att HV hamnat här - i år igen?