Nykomlingen agerar - gör klart med kanadensare

Ryan Gagnier är klar för spel i Sverige.

Foto: Luke Durda/Alamy

Elitlicensen är klar och Visby/Roma kommer att spela i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Nu håller de på att bygga sitt lag för jungfrusäsongen i ligan. Än så länge finns endast elva spelare på kontrakt till nästa säsong. Men nu har de hittat en värvning från USA.

Det handlar om Ryan Gagnier, senast i Rockford IceHogs.

Den gångna säsongen gjorde forwarden sju poäng på 37 matcher i AHL och fyra poäng på sex matcher i ECHL. Nu kommer han för första gången i karriären att lämna Nordamerika. Det alltså för spel i Sverige.

– Ryan är en spelare vi har haft en längre dialog med och vi är väldigt glada över att han valt Visby Roma. Han har haft en stark säsong i AHL och kommer hit med en stor vilja att etablera sig i Europa. Han har varit väldigt tydlig med att han verkligen vill spela i Sverige och Hockeyallsvenskan, och det är en inställning vi uppskattar, säger sportchef André Lundholm.

23-åringen spelade juniorhockey i OHL och Oshawa Generals. Därefter har det blivit 66 matcher i AHL och 92 i ECHL. Nu blir han en del av Visbys lag i Hockeyallsvenskan. Ryan Gagnier blir den sjätte forwarden under kontrakt i deras lagbygge till nästa säsong. Sedan tidigare har de bland annat värvat Joona Voutilainen och Juho Liuksiala som har bevisat sig i ligan tidigare.